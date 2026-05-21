２１日の東京株式市場は原油価格の下落や半導体関連企業の業績拡大への期待から買い注文が優勢となり、日経平均株価（２２５種）の上げ幅は一時２２００円を超えた。

終値は、前日比１８７９円７３銭（３・１４％）高の６万１６８４円１４銭だった。６営業日ぶりに上昇した。

前日の米国市場で、イランとの戦闘終結に向けた協議が「最終段階にある」との米トランプ大統領の発言で原油供給への不安が後退した。米半導体大手エヌビディアが発表した２〜４月期決算が市場予測を上回ったことも好感され、東京市場では半導体関連の銘柄を中心に上昇した。東証プライム銘柄の６割超が値上がりした。

日経平均は２０日まで５営業日連続で下落し、約３週間ぶりに６万円を割り込んでいた。市場では「エヌビディアの好決算を受け、投資家に安心感が広がっている。ただ、原油価格がイラン情勢の緊迫化前と比べてまだ高い水準であることには注意が必要だ」（大手証券）との見方があった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、６２・１６ポイント（１・６４％）高い３８５３・８１だった。