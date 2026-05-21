「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・第１日」（２１日、蒲生ＧＣ＝パー７２）

プロ３年目のシーズンを迎えている岡田晃平（２４）＝フリー＝が１イーグル、７バーディー、２ボギーの６５でラウンドし、午前スタート組ではトップでのホールアウトを果たした。

昨年、トップ１０入りが５回。明徳義塾中、高から東北福祉大に進み、２０２２年には日本アマを制するなど、最も優勝に近い未勝利選手と目されている。

強い世代だ。杉浦悠太、下家秀琉ら、すでに勝っている同級生もいる。特に下家の勝利（バンテリン東海）は「後ろの組で回っていたので。刺激になりましたね」という。

この大会は「ちょっと、気分で」と、ドライバーのシャフトを０・５インチ短くした。結果「ミート率、スピン量が良くなって、真っ直ぐ飛んでます」と、ティーショットが安定したことも好スコアに結びついた。

しかし、岡田にとって躍進の、最大の要因はこの試合で“スポット参戦”した谷口徹の存在だった。

過去にラウンドしたこともある縁で、谷口は「ポテンシャルがある」と岡田を気に掛けていた。前日のパッティンググリーンで岡田を見た際に「ちょっと気になった」と、“即席レッスン会”に。具体的には「カップの向こうの壁を意識して」と、しっかり打つことをアドバイス。

これが特に６打伸ばした後半はわずか９パット、計２２パットという、効果的なものになった。

加えて、通算２０勝の大ベテランならではの金言が、岡田の心に刺さった。岡田から試合に対する心構えを質問すると、「どんな試合も勝つ気で行ってたよ。松山（英樹）もそうやろ。最後は気合いと根性や」と返ってきた。

それまでは「４日間は長いので、どこかでアジャストしようというところがあった」というが、この日は午前３時４５分に目覚めた瞬間から「やるぞ！」と勝つ気をみなぎらせた、その結果の７アンダーだ。

「谷口さんにお礼を言いたい」と岡田。もちろん「スコアよりも『勝つ』の気持ちで」結果を残すことが、何よりも恩返しになると信じ、残り３日に向かっていく。