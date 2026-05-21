TWICE・サナ、人気アイドルとの“デート”を自慢！密着2ショットに反響殺到「すごい」「かわちい」

TWICEのサナが“デートSHOT”を公開し、話題を集めている。

サナは最近、自身のインスタグラムを更新し、「みよんとでーと」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】サナ、人気アイドルとのデートSHOT公開

公開された写真には、以前から親友として知られるガールズグループi-dleのミヨンと仲睦まじく過ごす様子が収められている。

肩を寄せ合って街中で自撮りをしたり、4カット写真を撮影したりするなど、まるでカップルのような仲の良さでファンの注目を集めた。

この投稿を見たファンからは、「かわちい」「お二人の絆が素敵」「ほんと仲良し」「ふたりとも顔ちっさすぎる」「普通に歩いてるのすごい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝サナInstagram）サナとミヨン

なお、サナが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。5月23日（現地時間）にはドイツ・ベルリンで公演を行う予定だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。