「受信料で作って、また有料？」NHKドラマのネトフリ配信に不満あふれる日本　韓国では問題になりにくいワケ

「受信料で作った番組を、なぜNetflixで見ることになるのか」

NHKの人気ドラマがNetflixで世界配信されることが決まり、日本のネット上で不満の声が広がっている。

【画像】「日本から受信料を徴収しろ」“韓国のNHK”にミス

NHKは5月20日、大河ドラマや連続テレビ小説、ドラマ10などで放送された過去の人気コンテンツを、Netflixで順次世界配信すると発表した。

Netflix公式発表によれば、6月22日から『軍師官兵衛』『まんぷく』『昭和元禄落語心中』『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』『宙わたる教室』『東京サラダボウル』の6作品を配信し、その後、計19作品を提供する予定だ。

配信地域は日本を含む世界となる。

NHKの井上樹彦会長は定例会見で、今回のNetflix配信について「同社（Netflix）からNHKコンテンツの提供について要望いただいた」ことを契機に検討したと説明。「この選択が我々が目指している国際展開力に最も沿うものだと判断した」と述べた。

また、Netflixについては「国や国境を越えて作品が届けられる環境が整っている」と評価。NHK作品が多言語化され、世界に届くことについて「非常に貴重な節目の機会」と期待を示している。

NHK側の理屈は明確だ。日本のコンテンツの国際展開が遅れている状況であるだけに、Netflixという巨大な配信網を使えば、NHK作品を海外視聴者に届けられるということだろう。

（画像＝Netflix）

実際、井上会長も「韓国などの国際展開力に比べて明らかに、日本は出遅れていたり、ちょっと物足りなかったりする」と話し、日本コンテンツの海外発信を強調している。

「受信料で作ったのに」という不満

一方で、視聴者側の受け止めは単純ではない。

ネット上では「受信料で作った番組をNetflixで流すのはおかしい」「その収益はどこに行くのか」「受信料を下げるべきではないか」といった反応が出ている。

特に強いのは、いわゆる“二重取り”感への反発だ。

NHKの番組は、視聴者から集めた受信料を大きな財源として制作されている。その番組をNetflixという有料サービスで配信するとなれば、視聴者からすれば「受信料を払って作られた番組を、また別の有料サービスで見るのか」という違和感が生まれる。

もちろん、NHKはNetflix配信で得た収入を経営の足しにするだけでなく、コンテンツの質向上や国際展開に生かすという立場を示している。井上会長も、金銭的なメリットについて「副次的な収入は生まれる」としつつ、「コンテンツ、ドラマの質もどんどん上がってきている。そこにまた、投資をかけたい」と説明した。

それでも不満が出るのは、NHKと視聴者の間にある受信料への納得感が十分ではないからだろう。

NHKの受信料は、地上契約で2カ月払い2200円、衛星契約で2カ月払い3900円などと定められている。テレビを設置している世帯に広く求められる料金であり、視聴者の中には「見ていないのに払っている」という不満も根強い。

そうした不満があるからこそ、Netflix配信が「日本ドラマの海外展開」という前向きな話より先に、「受信料で作ったものを売るのか」という批判として受け止められているのだろう。

韓国では公共放送ドラマも海外配信

興味深いのは、韓国では以前から、公共放送のドラマがNetflixなどの海外配信サービスを通じて流通することが珍しくない点だ。

例えば、KBSは韓国を代表する公共放送であり、受信料で支えられている。しかしKBS制作のドラマは、NetflixやU-NEXTなど海外配信サービスでも広く流通してきた。『椿の花咲く頃』『恋慕』『紳士とお嬢さん』などは、Netflixで視聴できるKBS作品として知られている。

（画像＝KBS）『椿の花咲く頃』

では、なぜKBS作品のNetflix配信は、日本のNHKほど「受信料で作ったのに」という反発につながりにくいのか。

まず大きいのは、受信料の負担感の違いだろう。

NHK放送文化研究所の記事によると、KBSの受信料は月2500ウォンで、1981年から据え置かれている。日本円にすれば約260円程度だ。NHKの地上契約は2カ月払い2200円、つまり月あたり1100円なので、単純に月額で比べれば、KBSの受信料はかなり低い水準にある。

もちろん韓国でも、KBS受信料への不満がないわけではない。後述するように、受信料の徴収方式をめぐって政治的な対立も起きてきた。ただ、日本の視聴者がNHKに対して抱きやすい「高い受信料を払っているのに」という感覚とは、出発点が少し違う。

さらに、KBSは公共放送でありながら、広告収入やコンテンツ販売収入も持つ。

最近公開されたKBSの監査報告書によると、2025年のKBSの受信料収入は6196億ウォン、広告収入は1375億ウォン、コンテンツ販売収入は3308億ウォンだった。受信料、広告、コンテンツ販売という主要3項目で見ると、受信料は約57.0％、広告収入は約12.6％、コンテンツ販売収入は約30.4％を占める計算になる。

つまりKBSにとって、受信料は依然として大きな柱でありながら、広告やコンテンツ販売も無視できない収入源になっている。NHKが広告を持たない公共放送として認識されているのに対し、KBSは受信料を柱にしながらも、複合的な収益構造の中で運営されている。

そのため、KBSドラマがNetflixなどで配信されることも、公共放送の番組を外部に売るというより、韓流コンテンツの海外流通やコンテンツ販売の一部として受け止められやすい面があるのだろう。

ただし、KBSなら何の問題もないというわけではない。

（写真＝KBS）

韓国でも、KBS受信料は政治的な争点になってきた。2023年には、KBS受信料を電気料金と分離して徴収する動きが進み、KBS側は財源への大きな打撃を懸念した。

NHK放送文化研究所の記事でも、KBSは受信料の分離徴収によって「存亡の危機」と呼ぶほどの状況に追い込まれたと説明されている。分離徴収は2024年から始まり、KBSは赤字予算や人員削減を迫られた。その後、2025年11月に統合徴収が本格的に再開され、財源の安定化へ向かいつつあるという。

違いは受信料への“納得感”か

韓国でも公共放送と受信料の関係は決して穏やかではない。

それでもKBSドラマのNetflix配信が日本ほど強い違和感を呼びにくいとすれば、そこには受信料の負担感の違い、広告・コンテンツ販売を含む財源構造、そして韓流コンテンツ輸出への社会的な理解があるのだろう。

NHKのNetflix配信そのものは、世界市場を考えれば自然な流れといえる。

韓国ドラマは、Netflixなどのグローバル配信を通じて世界的な存在感を高めてきた。日本の時代劇や朝ドラにも、海外で通用する可能性はある。『SHOGUN 将軍』の世界的な成功を見れば、日本的な物語や時代劇への需要があることもわかる。

NHK作品がNetflixで世界に出ること自体は、日本コンテンツにとって大きなチャンスだろう。

その意味で、NHKが過去の大河ドラマや朝ドラをNetflixで世界に届けようとする判断は、コンテンツ戦略として理解できる。

そうなると問題は、Netflixに売ること自体ではないのかもしれない。日本では、NHK受信料に対する不満が強い。だから国際展開の意義より先に、「自分たちが払った受信料で作った番組を、なぜまた有料サービスで見るのか」という不満が噴き出してしまう。

視聴者に納得してもらうためには、配信で得た収益をどう使うのか、受信料を払っている視聴者にどんな還元があるのかを、より丁寧に説明する必要がある。

問われているのは、Netflix配信の是非そのものより、受信料で支えられた公共放送としての説明責任なのだろう。