「トリプルポップ」にポップスクープ(1個100円)を最大10個まで追加できる「よくばりフェス」開催【サーティワン】

B-R サーティワン アイスクリームは、2026年5月28日〜6月21日までの間、毎週木･金･土･日曜日限定で、「毎週木金土日はよくばりフェス!」を実施する。

好きなポップスクープのアイスクリームを3個選べる「トリプルポップ」に、1個100円でポップスクープを最大7個まで追加できる期間限定のキャンペーン。

※ポップ7〜10は、1人につき1日1つまでの提供となる。

※ToGo店舗、高速道路PA、映画館などの一部店舗では取り扱わない。

【「毎週木金土日はよくばりフェス!」の画像はこちら】

〈「毎週木金土日はよくばりフェス!」 概要〉

ポップスクープ(スモールサイズよりやや小さいサイズ)を3個選べる「トリプルポップ」に、1個100円でポップスクープを最大7個まで追加できる。

「ポップ7〜10」は毎週木･金･土･日の各日12時から1店舗1日100個限定、1人につき1日1つまでの提供となる。「ポップ5」までは、ワッフルコーン(別途料金+40円)でも提供可能できる。持ち帰りはカップのみ。

【価格(税込)】

トリプルポップ:570円

ポップ4:670円

ポップ5:770円

ポップ6:870円

ポップ7:970円

ポップ8:1,070円

ポップ9:1,170円

ポップ10:1,270円

ワッフルコーン:+40円(トリプルポップ、ポップ4、ポップ5のみ)

※店内飲食と持ち帰りで同一の税込価格。

【実施期間】

2026年5月28日〜6月21日の毎週木･金･土･日曜日 各日12時〜

※各週月曜〜水曜日には実施しない。

第1週:5/28(木)〜5/31(日)

第2週:6/4(木)〜6/7(日)

第3週:6/11(木)〜6/14(日)

第4週:6/18(木)〜6/21(日)

【モバイルオーダー】

2026年5月21日からモバイルオーダーでの予約を開始する。

受付期間:5月21日11時〜5月27日11時59分まで

→受取期間:翌日12時以降の5月28日〜5月31日

受付期間:5月27日12時〜6月20日20時まで

→受取期間:翌日12時以降の5月28日〜6月21日

※5月27日12時以降は、翌日の12時から14日後までの分を予約できる。

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〈31公式アプリ『31Club』会員限定キャンペーン〉

さらに今年は、31公式アプリ『31Club』会員限定のキャンペーンを実施する。

【よくばりチャレンジ】

トリプルポップ〜ポップ10の購入個数分のポップ数が貯まり、貯めたポップ数に応じてクーポンがもらえる。

購入期間:2026年5月28日〜6月21日

実施期間:2026年5月28日〜6月30日

【よくばりダブルマイル】

ポップ4〜ポップ10購入分のアイスマイルが2倍になる。

実施期間:2026年6月11日〜6月14日/2026年6月18日〜6月21日

【よくばりビッグチャンス】

ポップ10購入で抽選で310人に1人が無料になる。

※後日1,270円分のeGiftを配信する。

実施期間:2026年6月18日〜6月21日

【よくばりフェス グランドフィナーレ特別招待】

5月28日〜6月21日のキャンペーン期間中、ポップ7〜10を2個以上購入した人を、グランドフィナーレに特別招待する。グランドフィナーレ期間中、1回1個限りポップ10が購入できるスペシャルチケットを配信する。

開催期間:2026年6月26日〜6月30日

■キャンペーン特設サイト