ファーウェイ・ジャパンは、イヤカフ型イヤフォン「HUAWEI FreeClip 2」の新色として、パープルを5月21日に発売した。価格はオープン、市場想定価格は27,280円前後。

新色追加により、FreeClip 2はブラック、ブルー、ホワイト、ローズゴールドを加えた全5色展開となる。

FreeClip 2は昨年12月にクラウドファンディング「GREEN FUNDING」で総額1億2,800万円、5,700万人以上の支援を受けたイヤカフ型イヤフォン。2月20日の一般発売後1カ月の売上台数は前モデル同期比で100％向上したといい、「前モデルの2倍売れている大人気イヤフォン」だという。

カラー以外のスペックは既発売モデルと同様。10.8mm径のデュアル振動板ドライバーを搭載し、前モデルから低音を強化。最大音量も前モデルから約2倍に引き上げた。

FreeClipシリーズの代名詞である、形状記憶合金を使ったC-bridgeデザインを引き続き採用。外側の素材に液体シリコーンを投入したほか、イヤフォン自体も片耳約5.1gと軽量にすることで、装着感を高めている。

Bluetooth 6.0準拠で、コーデックはSBC、AAC、L2HCをサポート。バッテリー駆動時間はイヤフォン単体で約9時間、ケース併用で約38時間。