【サンディエゴ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグは２０日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのパドレス戦で約１か月ぶりに先発投手兼１番指名打者で出場し、一回に６試合ぶりの本塁打となる８号ソロを放った。

先頭打者本塁打は今季３本目。４打数１安打１打点だった。投手としては５回３安打無失点で４勝目（２敗）を挙げた。パドレスの松井裕樹は３番手で七回から登板し、１回１／３を１安打無失点。

ドジャースが４―０で勝利し、ナ・リーグ西地区首位攻防３連戦を２勝１敗で勝ち越した。

約１か月ぶりの投打同時出場は、ドジャースの大谷にとっては今後の試金石になる大事な試合だった。そこでチームを勝利に導く活躍ができるのが、大谷のすごみだろう。

打撃では一回、試合開始直後の初球をフルスイング。真ん中高めの９５・５マイル（約１５４キロ）の直球を中堅右のスタンドにたたき込んだ。「見送ろうかと思っていたけど、（球が）来た時に反応で打てたようなホームラン。今後につながるような１本だった」。６試合ぶりの本塁打となる８号ソロは、今季３本目の先頭打者アーチだった。観客がどよめく中、大谷は表情を変えずにゆっくりとダイヤモンドを１周した。

調子が悪く、「不安な感じはあった」という投手でも、５回３安打無失点で４勝目をつかんだ。五回は２連打などで一死満塁のピンチを招いたものの、１番タティスを外角のスイーパーで遊ゴロ併殺に仕留め、力強く雄たけびを上げた。直前に四球でピンチを広げており、「結果的には良かったけど、そこに至るまでがあまり良くなかった」と振り返った。

大谷はここまで３登板連続で指名打者を兼務せず、投手に専念してきた。打撃の調子が上がり、翌日に試合がないことなどを踏まえ、４月２２日のジャイアンツ戦以来となる投打の同時出場となった。「今日みたいに投げても良く、打っても結果が良かったら、（二刀流で）使ってもらえる機会が増える」と大谷。ファンにも、ロバーツ監督やチームメートにも、もちろん相手チームに対しても、投打で強烈な印象を残した一日となった。