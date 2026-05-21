「寝かしつけようとしたらギッタギタのメッタメタにされた。

主の断末魔あり」



【写真】前足でしっかりホールドしてガブリ「いた〜い！」

動画に映っているのは、ウトウトして今にも眠りにつきそうな猫の「きなこ」ちゃん。しかし、この後突然撮影している飼い主さんのほうを振り返って腕にかぶりつきます。飼い主さんの悲鳴が部屋の中にとどろく光景は、その痛さがこちらにも伝わってきますね。



ポストには、猫を飼う人たちを中心に同情のコメントが多数寄せられ、飼い主さんへの心配の声も相次ぎました。



「あるあるあるあるすぎて…」

「歯型が」

「猫って罪な生き物」

「カミカミされてもこんなに可愛いとナデナデせずには居られませんよね😹お大事にしてください」



茶白の毛並みが愛らしいきなこちゃんですが、この時ばかりは飼い主さんの腕をがっちりとホールドしてガブリ。目もすわっています。その腕にはきなこちゃんの歯型が痛々しく残っており、相当な力でかぶりついたことが伝わってきます。腕一面に点々と並ぶ歯型はなかなかの迫力です。



その後、きなこちゃんは無事に眠りにつくことができたのか。また、飼い主さんの腕はこの後どうなったのかも心配ですね。飼い主さんの「きなこ」（@9i_7a_5o）さんにこの時の詳しい状況や、普段のきなこちゃんの様子についてお話を伺いました。



ーーきなこちゃん、いつもは素直に寝るのでしょうか？



「いつもは素直に応じます。この動画を撮影した際も直前までウトウトして寝落ちしそうな様子でした」



ーーかなり激しく飼い主さんの腕にかじりついていますね。



「気に入らないことがあると時々されます。構ってほしいときなどに軽い甘噛みをされることもあり、その場で叱りますがなかなか直りません」



ーー傷跡が残ったようですが、大丈夫でしょうか？



「実際には引っ掻き傷や噛まれた傷はなく、歯型でへこんでいるだけです。もし血が出るような傷を負った場合は流水で流して消毒液をかけます」



ーーきなこちゃんが今回の行動に至った理由は？



「特に思い当たることはありませんが、まだ眠くなくて寝かしつけられるのが気に入らなかったのかなと思っています。もしくは動画を撮られているのが気に障ったのかもしれません」



ーーこの後、きなこちゃんは無事に眠りにつくことはできましたか？



「おかげさまで、無事就寝できました」



ーーきなこちゃんは普段、どんな猫ちゃん？



「現在推定6歳の女の子です。甘えん坊でいつもぴったり寄り添っているタイプです。こちらの言葉をよく理解していて、よくおしゃべりしてくれます。プチプチの緩衝材に潜るのがお気に入りです」



ーーきなこちゃんは、元保護猫なのですね？



「元から人懐っこくて物怖じしないタイプなのは変わらないですが、年々甘えん坊になっている気がします。私の方が、きなこ優先の生活をしたり部屋をこまめに片付けるようになったり一番変化させてもらったと思います 笑」



いつもは甘えん坊なきなこちゃん。今回は荒々しい姿を見せていましたが、普段はとっても愛くるしい姿を見せてくれます。甘えん坊に拍車がかかっているというお話からも、皆を虜にする魅力を持っているのは間違いないでしょう。



飼い主さんは「これからもきなこをあたたかく見守っていただけると嬉しいです！」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）