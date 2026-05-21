「演技派なので、一旦確認」



【写真】「食べたのに、食べてないように見せてる」みたいな顔ですね（笑）

こんなひと言とともに、愛犬のごはんがすんだかどうか確かめるLINEでのやり取りが「X」で人気を集めました。



そこにはいかにも「食べてません」と訴えかけてくるようなきらきらとした瞳でこちらを見つめるワンちゃんが写っていますが…果たして！？



この微笑ましいポストを投稿したのは「イブ（ゴールデンレトリバー）」（@i7u1v）さん（以下、飼い主さん）です。LINEには愛犬のイブちゃんの写真とともに以下のようなテキストが並んでいます。



「たべた？」

「まだよ」

「あげてください」



どうやらイブちゃんはまだごはんをもらっていなかったよう。演技ではなかったのですね！



「すでに口に入って隠してそうな顔ww」

「わろた」

「ツッコミが追いつかないタイプのやつ」

ポストには様々な声が寄せられています。



飼い主さんにイブちゃんについてくわしい話をお聞きしました。



過去にも「演技力」を発揮！

――これまでも、イブちゃんは「演技力」を発揮したことが？



はい、以前にも「まだもらってません」という雰囲気でアピールしていたことがあり、家族で「さっき食べたよね？」と確認し合ったことがあります（笑）。



――そうだったのですね。



気づかず朝ごはんを2回食べたこともあります。



――記事執筆時点で「5.9万件」もの「いいね」がありました。



たくさんの方に見ていただき、温かいコメントも多くとても嬉しく思っています。同じ経験をした飼い主さんもいらっしゃって「うちだけじゃないんだ！」と安心しました（笑）。



「彼は犬に化けた人間です」！？

飼い主さんの目から見たイブちゃんの魅力をお聞きすると「彼は犬に化けた人間です。人の心を読み、人の心を持ち、ずる賢く生きています」といい、「歯磨きやお風呂を嫌い、犬は苦手なので一丁前に威嚇します。人間には常に媚を売って生きていますが、愛嬌たっぷりの愛くるしい存在です！」と話してくれました。



（まいどなニュース特約・山本 明）