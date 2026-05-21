◆陸上 関東学生対校選手権 第１日（２１日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子２部１５００メートル予選（３組で各組３位以内と４位以下でタイム上位３人が決勝進出）が行われ、青学大の榲山一颯（すぎやま・いぶき、２年）が第１組で３分５４秒２３で１位となり、２２日の決勝に進出した。スローペースから残り１周で先頭に立ち、そのままトップでゴールした榲山は「想定通りのレースができました」と冷静に振り返った。

今年から暑熱対策などのために４月に静岡・焼津市で先行開催された男子のハーフマラソン（２１・０９７５キロ）に榲山は出場。今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾り、来年１月の第１０３回大会で節目の１０度目の優勝を目指す青学大の主力として期待されて出場した。序盤に積極的に先頭集団でレースを進めたが、中盤以降に失速し、１時間７分０秒で２部２６位に終わった。ハーフマラソンから中距離に戦いの場を移して関東インカレに挑む榲山は「今、僕は危機感を持っています。このままでは、学生３大駅伝に出られません。今回は１５００メートルを任されたので、ここでアピールしたい」と表情を引き締めた。

３連覇を狙う立大の青木龍翔（４年）は予選第２組で確実にトップ通過。優勝候補の筆頭に挙がる。それでも、榲山は意欲満々。決勝での目標について問われた榲山は力強く即答した。「優勝です！」

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

関東の学生長距離ランナーにとって、関東インカレは箱根駅伝に次ぐビッグイベント。男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。