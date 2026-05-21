豪雇用統計が予想外の弱さ＝オセアニア為替概況



１０時半に公表された４月の豪雇用統計は、予想外に雇用が減少、失業率も予想外の悪化となった。内訳をみると、正規雇用、非正規雇用がともに減少しており、厳しい状況が示されている。豪ドル／ドルは０．７１５０ドル台から急落。０．７１００ドルを付けた。対円では１１３．６０円台から、１１２．８５円まで下げる場面が見られた。昼前に安値を付けた後は、反発を見せ、０．７１３０ドル前後を付けた。豪中銀の追加利上げ期待は豪中銀議事要旨などからすでに低下しており、更なる豪ドル売りの影響は限定的との見方が反発につながっている。対円では１１３．３０円台まで反発。ドル円が１５９円台を回復し、しっかりした動きとなったことも豪ドル円の反発を支えた。



ＮＺドルは０．５８ドル台後半で推移。豪ドルの下げもあって０．５８７５ドルから昼前には０．５８５０ドルを付けたが、その後０．５８６０ドル台へ反発。対円では９３円台前半中心の推移、対ドルでの下げもあり昼前に９２．９９円を付けたが、午後に９３．２０円台まで反発。



今週の主な予定

豪州

05/19 09:30 Westpac消費者信頼感指数 （5月） 結果 3.5% 前回 -12.5% （前月比）

05/21 10:30 雇用統計 （4月） 結果 -1.86万人 予想 1.52万人 前回 1.79万人 （雇用者数）

05/21 10:30 雇用統計 （4月） 結果 4.5% 予想 4.3% 前回 4.3% （失業率）

05/21 10:30 雇用統計 （4月） 結果 -1.07万人 前回 5.25万人 （正規雇用者数）

05/21 10:30 雇用統計 （4月） 結果 -0.79万人 前回 -3.46万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

05/19 07:45 生産者物価指数 （2026年 第1四半期） 結果 0.8% 前回 0.1% （前期比）

05/21 07:45 貿易収支 （4月） 結果 19.2億NZドル 前回 6.98億NZドル

05/22 07:45 小売売上高 （2026年 第1四半期） 予想 0.6% 前回 0.9% （前期比）

外部サイト