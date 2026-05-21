【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（速報値）（5月）16:15
予想　52.5 　前回　52.8

フランス非製造業PMI（速報値）（5月）16:15
予想　46.7 　前回　46.5

ドイツ製造業PMI（速報値）（5月）16:30
予想　51.0　前回　51.4

ドイツ非製造業PMI（速報値）（5月）16:30
予想　47.0　前回　46.9

ユーロ圏経常収支（3月）17:00
予想　N/A　前回　249.0億ユーロ（季調済)

ユーロ圏製造業PMI（速報値）（5月）17:00
予想　51.9　前回　52.2

ユーロ圏非製造業PMI（速報値）（5月））17:00
予想　47.8　前回　47.6

ユーロ圏建設業生産高（3月）18:00
予想　N/A　前回　-0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　-1.9%（前年比)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00
予想　-20.6　前回　-20.6

【英国】
製造業PMI（速報値）（5月）17:30
予想　53.1　前回　53.7

非製造業PMI（速報値）（5月）17:30
予想　51.7　前回　52.7

【米国】
新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）21:30　
予想　21.1万件　前回　21.1万件

失業保険継続受給者数（05/03 - 05/09）
予想　178.7万件　前回　178.2万件

フィラデルフィア連銀景況指数（5月）21:30
予想　18.3　前回　26.7

住宅着工件数（4月）21:30　
予想　141.5万件　前回　150.2万件（住宅着工件数)　
予想　-5.3%　前回　10.8%（住宅着工件数・前月比)　
予想　138.2万件　前回　136.3万件（住宅建築許可件数)　
予想　2.3%　前回　-11.4%（住宅建築許可件数・前月比)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）22:45
予想　53.8　前回　54.5（製造業PMI・速報値)　
予想　51.1　前回　51.0（非製造業PMI・速報値)　
予想　51.6　前回　51.7（コンポジットPMI・速報値)

※予定は変更されることがあります。