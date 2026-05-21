これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（速報値）（5月）16:15
予想 52.5 前回 52.8
フランス非製造業PMI（速報値）（5月）16:15
予想 46.7 前回 46.5
ドイツ製造業PMI（速報値）（5月）16:30
予想 51.0 前回 51.4
ドイツ非製造業PMI（速報値）（5月）16:30
予想 47.0 前回 46.9
ユーロ圏経常収支（3月）17:00
予想 N/A 前回 249.0億ユーロ（季調済)
ユーロ圏製造業PMI（速報値）（5月）17:00
予想 51.9 前回 52.2
ユーロ圏非製造業PMI（速報値）（5月））17:00
予想 47.8 前回 47.6
ユーロ圏建設業生産高（3月）18:00
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 -1.9%（前年比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00
予想 -20.6 前回 -20.6
【英国】
製造業PMI（速報値）（5月）17:30
予想 53.1 前回 53.7
非製造業PMI（速報値）（5月）17:30
予想 51.7 前回 52.7
【米国】
新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）21:30
予想 21.1万件 前回 21.1万件
失業保険継続受給者数（05/03 - 05/09）
予想 178.7万件 前回 178.2万件
フィラデルフィア連銀景況指数（5月）21:30
予想 18.3 前回 26.7
住宅着工件数（4月）21:30
予想 141.5万件 前回 150.2万件（住宅着工件数)
予想 -5.3% 前回 10.8%（住宅着工件数・前月比)
予想 138.2万件 前回 136.3万件（住宅建築許可件数)
予想 2.3% 前回 -11.4%（住宅建築許可件数・前月比)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）22:45
予想 53.8 前回 54.5（製造業PMI・速報値)
予想 51.1 前回 51.0（非製造業PMI・速報値)
予想 51.6 前回 51.7（コンポジットPMI・速報値)
※予定は変更されることがあります。
フランス製造業PMI（速報値）（5月）16:15
予想 52.5 前回 52.8
フランス非製造業PMI（速報値）（5月）16:15
予想 46.7 前回 46.5
ドイツ製造業PMI（速報値）（5月）16:30
予想 51.0 前回 51.4
ドイツ非製造業PMI（速報値）（5月）16:30
予想 47.0 前回 46.9
ユーロ圏経常収支（3月）17:00
予想 N/A 前回 249.0億ユーロ（季調済)
ユーロ圏製造業PMI（速報値）（5月）17:00
予想 51.9 前回 52.2
ユーロ圏非製造業PMI（速報値）（5月））17:00
予想 47.8 前回 47.6
ユーロ圏建設業生産高（3月）18:00
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 -1.9%（前年比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00
予想 -20.6 前回 -20.6
【英国】
製造業PMI（速報値）（5月）17:30
予想 53.1 前回 53.7
非製造業PMI（速報値）（5月）17:30
予想 51.7 前回 52.7
【米国】
新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）21:30
予想 21.1万件 前回 21.1万件
失業保険継続受給者数（05/03 - 05/09）
予想 178.7万件 前回 178.2万件
フィラデルフィア連銀景況指数（5月）21:30
予想 18.3 前回 26.7
住宅着工件数（4月）21:30
予想 141.5万件 前回 150.2万件（住宅着工件数)
予想 -5.3% 前回 10.8%（住宅着工件数・前月比)
予想 138.2万件 前回 136.3万件（住宅建築許可件数)
予想 2.3% 前回 -11.4%（住宅建築許可件数・前月比)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）22:45
予想 53.8 前回 54.5（製造業PMI・速報値)
予想 51.1 前回 51.0（非製造業PMI・速報値)
予想 51.6 前回 51.7（コンポジットPMI・速報値)
※予定は変更されることがあります。