テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンドに調整

0.7276　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.7263　エンベロープ1%上限（10日間）
0.7191　10日移動平均
0.7184　21日移動平均
0.7179　一目均衡表・基準線
0.7176　一目均衡表・転換線
0.7121　現値
0.7119　エンベロープ1%下限（10日間）
0.7093　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.7026　一目均衡表・雲（上限）
0.7021　100日移動平均
0.7015　一目均衡表・雲（下限）
0.6793　200日移動平均

　豪ドル/ドルは、４月以降の上昇トレンドに、調整が入っている。ＲＳＩ（14日）は46.3に低下しており、目先は中立状態となっている。一方、10+21日線は0.7180-90レベルと現在の0.7121から上方に乖離しており、引き続きレジスタンス水準として機能している。下値には0.7026に一目均衡表の雲上限があり、サポート水準として注目される。