テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンドに調整 テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンドに調整

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テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンドに調整



0.7276 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7263 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7191 10日移動平均

0.7184 21日移動平均

0.7179 一目均衡表・基準線

0.7176 一目均衡表・転換線

0.7121 現値

0.7119 エンベロープ1%下限（10日間）

0.7093 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.7026 一目均衡表・雲（上限）

0.7021 100日移動平均

0.7015 一目均衡表・雲（下限）

0.6793 200日移動平均



豪ドル/ドルは、４月以降の上昇トレンドに、調整が入っている。ＲＳＩ（14日）は46.3に低下しており、目先は中立状態となっている。一方、10+21日線は0.7180-90レベルと現在の0.7121から上方に乖離しており、引き続きレジスタンス水準として機能している。下値には0.7026に一目均衡表の雲上限があり、サポート水準として注目される。

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