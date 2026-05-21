「HUAWEI FreeBuds Pro 5」レザーブルー

ファーウェイ・ジャパンは、ブランド史上最高の音質とノイズキャンセリングを実現したという完全ワイヤレスイヤフォン「HUAWEI FreeBuds Pro 5」を、5月21日に発売した。グレーとゴールド、ヴィーガンレザーを使った特別モデルのレザーブルーを用意する。価格はオープンで、市場想定価格はグレーとゴールドが29,480円前後、レザーブルーが31,680円前後。

ユニットは、中低音域を担当する11mm径ウルトラリニア・デュアルマグネットドライバーと、高音域を担当する6mm径超薄型マイクロ振動板ドライバーのデュアル構成。「デュアルDSPとデュアルDACが専用の低音域・高音域ドライバーを精密に制御し、一音一音に宿る豊かなディテールをありのままに描き出す」とする。

FreeBuds Proシリーズとして、初めて空間オーディオに対応。ヘッドモーションセンサーも備えるため、ヘッドトラッキング機能も利用できる。独自のアルゴリズムにより、OS・コンテンツの制限なく利用できるとのこと。

Bluetooth 6.0準拠で、コーデックはSBC、AAC、LDAC、L2HCをサポート。ハイレゾワイヤレス認証も取得している。

アクティブノイズキャンセリング(ANC)は、世界初というデュアルドライバー由来のANCを採用。高音域と低音域それぞれに独立した専用ドライバーとMIMO(Multiple Input Multiple Output)AIセンシングモデルにより、平均約29dBのフルレンジ深度で、前モデル比から約2.2倍のNC効果を実現したという。

「HUAWEI FreeBuds Pro 5」グレー

シーンに合わせて切り替えられるダイナミックANCも、新開発の処理チップとファーウェイ独自のアルゴリズムにより、同社トップレベルを実現。「飛行機の離着陸や電車での移動でも快適なリスニング体験を提供する」と謳う。

通話性能では、3基のマイクと骨伝導VPUセンサーにより、ユーザーの声をピックアップ。ディープニューラルネットワーク(DNN)アルゴリズムにより、AIが周囲の雑音とユーザーの声を切り分けることを学習していき、約100dBの大きな雑音がある環境、風速約10m/sの強風が吹いているなかでも、鮮明で自然な声で通話できる。

オーバルアンテナ設計も採用し、イヤフォンあたりの耐干渉性が約2倍、通信距離が約38％向上しており、安定したクリアな通話ができる。

「HUAWEI FreeBuds Pro 5」ゴールド

バッテリー駆動時間はANC ON時でイヤフォン単体6時間、ケース込みで最大25時間。有線/無線での充電ができるほか、10分の充電で約4時間使える急速充電にも対応した。

イヤフォンは前モデルから重さが約6％、サイズが約7.5％削減され、軽量・コンパクトを実現。人間工学に基づいた設計と、シリコン製イヤーピースにより安定したフィット感を実現している。IP57の防塵防滴仕様。