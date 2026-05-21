グラビアアイドル山田あい（22）が、21日までにXを更新。グラビア撮影会を当日キャンセルしたことについて、改めて謝罪した。

山田は、10日に埼玉県内で開催の「はなまる2026大プール撮影会」に出演予定だったが「本日当日にも関わらずプール撮影会を体調不良で欠場になってしまって、本当にごめんなさい」と当日に出演をキャンセルし、Xで謝罪していた。

山田は今回の投稿で、改めて「5月10日に予定しておりました撮影会につきまして、体調不良により急遽お休みをいただくこととなり、本当に申し訳ございませんでした。撮影会を楽しみにしてくださっていた皆様のご期待に応えられず、大変なご迷惑とご心配をおかけしてしまったこと重ね重ねお詫び申し上げます」と、“土下座”した写真とともに謝罪した。

代替となる撮影会の開催も決定し「この度、関係者の皆様のご尽力により、振替の撮影会を改めて開催させていただけることとなりました。今回のことを反省し、当日は万全の体調で皆様にお会いできるよう、しっかりと準備を進めてまいります。そして、もう一度お会いする機会をいただけること本当にありがたく思っております。当日は全力でやらせていただきますので何卒よろしくお願い申し上げます！」とつづった。

山田は所属事務所のホームページによると、「令和の超新生」「グラビア界に激震！ Iカップの超新星」と紹介。昨年12月23日には初の写真集も発売するなどグラビア界の注目株だ。