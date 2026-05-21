なでしこ谷川萌々子を擁してブンデス4連覇…バイエルン女子が7月にNACKで大宮と対戦
バイエルン女子は20日、今夏のプレシーズン中に日本ツアーを実施することを発表した。
7月25日にNACK5スタジアム大宮でRB大宮アルディージャWOMENと国際親善試合を行う予定となっている。
バイエルン女子は今季、女子ブンデスリーガを制して4連覇を達成。日本女子代表(なでしこジャパン)MF谷川萌々子が所属している。
7月25日にNACK5スタジアム大宮でRB大宮アルディージャWOMENと国際親善試合を行う予定となっている。
バイエルン女子は今季、女子ブンデスリーガを制して4連覇を達成。日本女子代表(なでしこジャパン)MF谷川萌々子が所属している。
Premiere in Asien: FC Bayern Frauen im Juli auf „Allianz Women’s Tour“ in Japan— FC Bayern Frauen (@FCBfrauen) May 20, 2026
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