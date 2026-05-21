　バイエルン女子は20日、今夏のプレシーズン中に日本ツアーを実施することを発表した。

　7月25日にNACK5スタジアム大宮でRB大宮アルディージャWOMENと国際親善試合を行う予定となっている。

　バイエルン女子は今季、女子ブンデスリーガを制して4連覇を達成。日本女子代表(なでしこジャパン)MF谷川萌々子が所属している。