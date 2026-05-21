「相変わらずの美しさ」「惚れてまうやろ!」元なでしこ川澄奈穂美のモデル姿に称賛の声
アルビレックス新潟レディースの元日本女子代表(なでしこジャパン)FW川澄奈穂美が19日、自身のインスタグラム(@naho_kawasumi_9)でファッションブランド『PIKO KAILA(ピコカイラ)』とのコラボを発表した。
川澄は「PIKO KAILAさんとコラボ〜 Tシャツ、ロンT、キャップをデザインしました とっても気に入っています 世代性別問わずご着用いただけます」と綴り、コラボアイテムに身を包んだ写真を複数アップしている。
2011年のFIFA女子ワールドカップでともに初優勝を経験した永里優季さん(@yuki_nagasato)は「PIKO懐かしい!!ティーンだった時めっちゃ流行ってた!」と反応。ファンからも「可愛すぎる」「きれいだしかっこいい」「相変わらずの美しさ」「惚れてまうやろ!」といったコメントが届いた。
現在40歳の川澄はINAC神戸レオネッサやアメリカのクラブを渡り歩き、2023年から新潟Lに所属。今季WEリーグでは19試合に出場し、1ゴールを記録した。
川澄は「PIKO KAILAさんとコラボ〜 Tシャツ、ロンT、キャップをデザインしました とっても気に入っています 世代性別問わずご着用いただけます」と綴り、コラボアイテムに身を包んだ写真を複数アップしている。
現在40歳の川澄はINAC神戸レオネッサやアメリカのクラブを渡り歩き、2023年から新潟Lに所属。今季WEリーグでは19試合に出場し、1ゴールを記録した。
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