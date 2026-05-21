鹿島サポーターが首位通過を決めた千葉戦で違反行為…クラブが該当者を特定&無期限入場禁止処分を発表
鹿島アントラーズは21日、フクダ電子アリーナで17日に開催されたJ1百年構想リーグEAST第17節・ジェフユナイテッド千葉戦で、鹿島サポーターの違反行為が認められ、当該者1名に処分を科したことを発表した。
鹿島は同試合で千葉に2-0で勝利。1試合を残してEAST首位を確定させていた。
クラブは概要について公式サイトで「試合前、立ち入り禁止エリアへ侵入し、安全確保上、危険な状態を引き起こす可能性のある会場運営の妨げになる行為を行った」と報告。併せて「本行為はJリーグ試合運営管理規定のルール違反にあたり、該当者として鹿島サポーター1名を特定後、本人へ事情聴取を行い、違反行為を認めたため処分を下した」と伝えた。
処分内容は、17日以降に開催される鹿島のホームゲームおよびアウェイゲームへの無期限入場禁止となる。
クラブは「今回の違反行為を受け、クラブとして、セキュリティ体制強化や観戦ルールの周知を徹底してまいります」と表明。「サポーターの皆様におかれましては、観戦における禁止行為について今一度ご確認いただき、ルールを順守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
鹿島は同試合で千葉に2-0で勝利。1試合を残してEAST首位を確定させていた。
クラブは概要について公式サイトで「試合前、立ち入り禁止エリアへ侵入し、安全確保上、危険な状態を引き起こす可能性のある会場運営の妨げになる行為を行った」と報告。併せて「本行為はJリーグ試合運営管理規定のルール違反にあたり、該当者として鹿島サポーター1名を特定後、本人へ事情聴取を行い、違反行為を認めたため処分を下した」と伝えた。
クラブは「今回の違反行為を受け、クラブとして、セキュリティ体制強化や観戦ルールの周知を徹底してまいります」と表明。「サポーターの皆様におかれましては、観戦における禁止行為について今一度ご確認いただき、ルールを順守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。