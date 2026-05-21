大宮が“匂わせ投稿”…「気になる」「どんな意味が」「楽しみ」と期待の声
RB大宮アルディージャが21日に公式X(@Ardija_Official)に更新し、“匂わせ投稿”を行った。
クラブは「Today. 17:10.」のメッセージとともに動画を掲載。ユニフォームと思われるものが映っており、「26/27ユニ!!!!!!!!」「新ユニ気になる」「1710にどんな意味が」「楽しみ」などの声が上がった。
大宮は今年3月、株式会社ドームとのパートナー契約が2026年6月30日をもって満了となることを発表。これに伴い、アンダーアーマーブランドとのパートナーシップも終了し、新たなサプライヤーが注目されている。
クラブは「Today. 17:10.」のメッセージとともに動画を掲載。ユニフォームと思われるものが映っており、「26/27ユニ!!!!!!!!」「新ユニ気になる」「1710にどんな意味が」「楽しみ」などの声が上がった。
大宮は今年3月、株式会社ドームとのパートナー契約が2026年6月30日をもって満了となることを発表。これに伴い、アンダーアーマーブランドとのパートナーシップも終了し、新たなサプライヤーが注目されている。
Today. 17:10. ✅ pic.twitter.com/W76o7UpFP9— RB大宮アルディージャ (@Ardija_Official) May 21, 2026