　RB大宮アルディージャが21日に公式X(@Ardija_Official)に更新し、“匂わせ投稿”を行った。

　クラブは「Today. 17:10.」のメッセージとともに動画を掲載。ユニフォームと思われるものが映っており、「26/27ユニ!!!!!!!!」「新ユニ気になる」「1710にどんな意味が」「楽しみ」などの声が上がった。

　大宮は今年3月、株式会社ドームとのパートナー契約が2026年6月30日をもって満了となることを発表。これに伴い、アンダーアーマーブランドとのパートナーシップも終了し、新たなサプライヤーが注目されている。