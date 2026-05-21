テリロジーホールディングス <5133> [東証Ｓ] が5月21日大引け後(15:30)に配当修正を発表。27年3月期の期末一括配当を従来計画の5円→5.4円(前期は5円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの期待に応え、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現していくため、資本コストを意識し、健全な財務体質を維持させていくことが重要な経営課題であると認識しております。 配当政策につきましては、これまでの配当実績ならびに今後の業績見通しや財務状況等を総合的に勘案し、株主様への利益還元の強化に対する当社の姿勢をより明確化する観点から「累進配当」に変更することとし、１株当たり毎期20銭を目安に増配を実施することといたしました。 このような配当政策のもと、2027年３月期の期末配当につきましては、2026年５月14日に公表いたしました前回予想を1株当たり５円から40銭増配し、1株当たり５円40銭に修正することといたしました。