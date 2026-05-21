21日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数876、値下がり銘柄数511と、値上がりが優勢だった。



個別ではフライトソリューションズ<3753>、シリコンスタジオ<3907>、グローバルインフォメーション<4171>、シキノハイテック<6614>、ＡＫＩＢＡホールディングス<6840>など7銘柄がストップ高。テクノアルファ<3089>、タカノ<7885>、マツモト<7901>、スマートバリュー<9417>は一時ストップ高と値を飛ばした。日本ドライケミカル<1909>、ＫＧ情報<2408>、アップルインターナショナル<2788>、エスビー食品<2805>、オカムラ食品工業<2938>など33銘柄は年初来高値を更新。ＩＮＥＳＴ<7111>、キユーソー流通システム<9369>、ＡＩストーム<3719>、ぷらっとホーム<6836>、サイオス<3744>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホクリヨウ<1384>、技研ホールディングス<1443>、工藤建設<1764>、ナカボーテック<1787>、三東工業社<1788>など84銘柄が年初来安値を更新。白鳩<3192>、ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ<9425>、あさくま<7678>、夢みつけ隊<2673>、ＰＥＧＡＳＵＳ<6262>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース