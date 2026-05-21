　21日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　209246　　 -12.4　　　 62540
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 31087　　 -14.6　　　　3454
３. <1321> 野村日経平均　　 26289　　 -14.1　　　 64530
４. <1579> 日経ブル２　　　 15769　　　18.7　　　 675.0
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 14981　　　-6.5　　　 74580
６. <1320> ｉＦ日経年１　　 14703　　 408.6　　　 64260
７. <1360> 日経ベア２　　　 14347　　 -17.0　　　　84.8
８. <200A> 野村日半導　　　　9528　　　86.3　　　　4318
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　9268　　 -30.1　　　　3784
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　6453　　 -28.6　　　 902.3
11. <1306> 野村東証指数　　　6335　　　10.7　　　 408.8
12. <1540> 純金信託　　　　　5924　　 -38.9　　　 21490
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　4002　　 -63.7　　　　6419
14. <1330> 上場日経平均　　　3823　　　-5.1　　　 64680
15. <1398> ＳＭＤリート　　　3766　　　99.6　　　1866.0
16. <1615> 野村東証銀行　　　3607　　　30.9　　　 676.0
17. <1542> 純銀信託　　　　　3041　　 -15.8　　　 35170
18. <2243> ＧＸ半導体　　　　2893　　 148.5　　　　4479
19. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2682　　　22.7　　　　5750
20. <1489> 日経高配５０　　　2209　　　-7.5　　　　3210
21. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1939　　 235.5　　　　　87
22. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1925　　 -14.0　　　　 139
23. <1358> 上場日経２倍　　　1881　　　52.9　　　119200
24. <1545> 野村ナスＨ無　　　1710　　 213.8　　　 47130
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1600　　　 4.3　　　　3846
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1561　　 185.4　　　 75320
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1482　　 -23.8　　　1952.0
28. <1346> ＭＸ２２５　　　　1481　　 -49.7　　　 64110
29. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1119　　 -24.6　　　 398.8
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　1098　　 -13.1　　　 852.0
31. <1356> ＴＰＸベア２　　　1003　　　 5.0　　　 122.8
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 980　　　83.9　　　 34050
33. <2631> ＭＸナスダク　　　 959　　 311.6　　　 33350
34. <1308> 上場東証指数　　　 954　　 -13.3　　　　4038
35. <2036> 金先物Ｗブル　　　 941　　 -40.3　　　179650
36. <314A> ｉＳゴールド　　　 913　　 -48.5　　　 341.4
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 886　　　48.4　　　　2536
38. <282A> ＧＸ半導１０　　　 855　　 147.8　　　　2328
39. <213A> 上場半導体株　　　 681　　 127.8　　　 399.4
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 612　　 -16.6　　　 28925
41. <2634> 野村ＳＰＨ有　　　 604　　3452.9　　　　3086
42. <1629> 野村商社卸売　　　 586　　 123.7　　　 279.3
43. <1328> 野村金連動　　　　 574　　 -16.7　　　 17080
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 571　　　-9.9　　　　1020
45. <221A> ＭＸ日半導体　　　 515　　 528.0　　　1137.5
46. <163A> 半導体日本株　　　 507　　 213.0　　　 18320
47. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 506　　 -57.4　　　 66190
48. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 498　　 -24.8　　　　1095
49. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 466　　 -22.8　　　 543.9
50. <1571> 日経インバ　　　　 462　　 -32.2　　　　 326
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース