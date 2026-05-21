ETF売買代金ランキング＝21日大引け
21日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 209246 -12.4 62540
２. <1357> 日経Ｄインバ 31087 -14.6 3454
３. <1321> 野村日経平均 26289 -14.1 64530
４. <1579> 日経ブル２ 15769 18.7 675.0
５. <1458> 楽天Ｗブル 14981 -6.5 74580
６. <1320> ｉＦ日経年１ 14703 408.6 64260
７. <1360> 日経ベア２ 14347 -17.0 84.8
８. <200A> 野村日半導 9528 86.3 4318
９. <2644> ＧＸ半導日株 9268 -30.1 3784
10. <1568> ＴＰＸブル 6453 -28.6 902.3
11. <1306> 野村東証指数 6335 10.7 408.8
12. <1540> 純金信託 5924 -38.9 21490
13. <1329> ｉＳ日経 4002 -63.7 6419
14. <1330> 上場日経平均 3823 -5.1 64680
15. <1398> ＳＭＤリート 3766 99.6 1866.0
16. <1615> 野村東証銀行 3607 30.9 676.0
17. <1542> 純銀信託 3041 -15.8 35170
18. <2243> ＧＸ半導体 2893 148.5 4479
19. <1671> ＷＴＩ原油 2682 22.7 5750
20. <1489> 日経高配５０ 2209 -7.5 3210
21. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1939 235.5 87
22. <1459> 楽天Ｗベア 1925 -14.0 139
23. <1358> 上場日経２倍 1881 52.9 119200
24. <1545> 野村ナスＨ無 1710 213.8 47130
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1600 4.3 3846
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1561 185.4 75320
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1482 -23.8 1952.0
28. <1346> ＭＸ２２５ 1481 -49.7 64110
29. <1475> ｉＳＴＰＸ 1119 -24.6 398.8
30. <1655> ｉＳ米国株 1098 -13.1 852.0
31. <1356> ＴＰＸベア２ 1003 5.0 122.8
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 980 83.9 34050
33. <2631> ＭＸナスダク 959 311.6 33350
34. <1308> 上場東証指数 954 -13.3 4038
35. <2036> 金先物Ｗブル 941 -40.3 179650
36. <314A> ｉＳゴールド 913 -48.5 341.4
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 886 48.4 2536
38. <282A> ＧＸ半導１０ 855 147.8 2328
39. <213A> 上場半導体株 681 127.8 399.4
40. <2559> ＭＸ全世界株 612 -16.6 28925
41. <2634> 野村ＳＰＨ有 604 3452.9 3086
42. <1629> 野村商社卸売 586 123.7 279.3
43. <1328> 野村金連動 574 -16.7 17080
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 571 -9.9 1020
45. <221A> ＭＸ日半導体 515 528.0 1137.5
46. <163A> 半導体日本株 507 213.0 18320
47. <1326> ＳＰＤＲ 506 -57.4 66190
48. <563A> ＧＸＮデカバ 498 -24.8 1095
49. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 466 -22.8 543.9
50. <1571> 日経インバ 462 -32.2 326
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 209246 -12.4 62540
２. <1357> 日経Ｄインバ 31087 -14.6 3454
３. <1321> 野村日経平均 26289 -14.1 64530
４. <1579> 日経ブル２ 15769 18.7 675.0
５. <1458> 楽天Ｗブル 14981 -6.5 74580
６. <1320> ｉＦ日経年１ 14703 408.6 64260
７. <1360> 日経ベア２ 14347 -17.0 84.8
８. <200A> 野村日半導 9528 86.3 4318
９. <2644> ＧＸ半導日株 9268 -30.1 3784
10. <1568> ＴＰＸブル 6453 -28.6 902.3
11. <1306> 野村東証指数 6335 10.7 408.8
12. <1540> 純金信託 5924 -38.9 21490
13. <1329> ｉＳ日経 4002 -63.7 6419
14. <1330> 上場日経平均 3823 -5.1 64680
15. <1398> ＳＭＤリート 3766 99.6 1866.0
16. <1615> 野村東証銀行 3607 30.9 676.0
17. <1542> 純銀信託 3041 -15.8 35170
18. <2243> ＧＸ半導体 2893 148.5 4479
19. <1671> ＷＴＩ原油 2682 22.7 5750
20. <1489> 日経高配５０ 2209 -7.5 3210
21. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1939 235.5 87
22. <1459> 楽天Ｗベア 1925 -14.0 139
23. <1358> 上場日経２倍 1881 52.9 119200
24. <1545> 野村ナスＨ無 1710 213.8 47130
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1600 4.3 3846
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1561 185.4 75320
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1482 -23.8 1952.0
28. <1346> ＭＸ２２５ 1481 -49.7 64110
29. <1475> ｉＳＴＰＸ 1119 -24.6 398.8
30. <1655> ｉＳ米国株 1098 -13.1 852.0
31. <1356> ＴＰＸベア２ 1003 5.0 122.8
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 980 83.9 34050
33. <2631> ＭＸナスダク 959 311.6 33350
34. <1308> 上場東証指数 954 -13.3 4038
35. <2036> 金先物Ｗブル 941 -40.3 179650
36. <314A> ｉＳゴールド 913 -48.5 341.4
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 886 48.4 2536
38. <282A> ＧＸ半導１０ 855 147.8 2328
39. <213A> 上場半導体株 681 127.8 399.4
40. <2559> ＭＸ全世界株 612 -16.6 28925
41. <2634> 野村ＳＰＨ有 604 3452.9 3086
42. <1629> 野村商社卸売 586 123.7 279.3
43. <1328> 野村金連動 574 -16.7 17080
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 571 -9.9 1020
45. <221A> ＭＸ日半導体 515 528.0 1137.5
46. <163A> 半導体日本株 507 213.0 18320
47. <1326> ＳＰＤＲ 506 -57.4 66190
48. <563A> ＧＸＮデカバ 498 -24.8 1095
49. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 466 -22.8 543.9
50. <1571> 日経インバ 462 -32.2 326
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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