21日の日経平均株価は前日比1879.73円（3.14％）高の6万1684.14円と6日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1013、値下がりは504、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を804.53円押し上げ。次いで東エレク <8035>が271.53円、アドテスト <6857>が270.32円、イビデン <4062>が149.84円、ＴＤＫ <6762>が99.56円と続いた。



マイナス寄与度は115.85円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が24.94円、コナミＧ <9766>が24.3円、ＳＯＭＰＯ <8630>が13.48円、バンナムＨＤ <7832>が11.26円と並んだ。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は情報・通信業で、以下、電気機器、ガラス・土石、非鉄金属が続いた。値下がり上位には鉱業、保険業、海運業が並んだ。



株探ニュース