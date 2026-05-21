21日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比7.6％減の4405億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.5％減の3449億円だった。



個別ではグローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種 <1546> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国 <2515> など15銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ東証ＲＥＩＴ <2066> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ低ベータ５０ <2069> 、グローバルＸ 超長期米国債 （為替ヘッジあり） <179A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 <494A> 、グローバルＸ 超長期米国債 ＥＴＦ <180A> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が16.32％高、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が7.80％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> が7.65％高、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> が6.84％高、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> が6.36％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は10.29％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> は5.80％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> は3.99％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> は3.34％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は3.16％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1879円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2092億4600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金は2195億6400万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が310億8700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が262億8900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が157億6900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が149億8100万円、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５ <1320> が147億300万円の売買代金となった。



株探ニュース