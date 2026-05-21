◇ア・リーグ ブルージェイズ2−1ヤンキース（2026年5月20日 ニューヨーク）

ブルージェイズのトレイ・イエサベージ投手（22）が20日（日本時間21日）、敵地でのヤンキース戦に先発し、6回2安打無失点の好投で今季2勝目。相手先発、キャメロン・シュリトラー投手（25）との“若手エース”対決を制した。

イエサベージは初回、相手主砲・ジャッジを高め直球で空振り三振に仕留めるなど、3者凡退と抜群の立ち上がり。6回まで制球力抜群で無四球で、許したヒットはわずか2本。ジャッジは3打席すべて三振に仕留めた。

この日は悪天候で試合開始が2時間遅れたが、大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、チームメートがトランプで楽しむのを眺めながら、レッドブルを飲み「ぶらぶら歩き回っていた」という。

相手先発のシュリトラーは2年目ながらすでに今季6勝を挙げ、防御率1・50は両リーグトップと、ア・リーグ屈指の先発投手として活躍している。

イエサベージは昨年9月にメジャーデビューし、ポストシーズンでは6試合で3勝を挙げるなど、大車輪の活躍でチームを32年ぶりのワールドシリーズ進出に導いた。

ただ、今季は右肩のインピンジメント症候群で開幕から出遅れ、4月28日（同29日）のレッドソックス戦にずれ込んだ。それでも5試合で2勝1敗、防御率1・07と「2年目のジンクス」を感じさせず、この日の投球について「MLB.com」は「自信に満ちた先発投手のあるべき姿を体現していた」と称えた。