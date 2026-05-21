◇第56回九州アマゴルフ選手権第3日（2026年5月21日 北九州市 門司ゴルフ倶楽部＝6685ヤード、パー71）

2日目までの予選ラウンドを通過した上位70人による4日間72ホール競技の第3ラウンドが行われた。初日70、2日目も70で、ともに単独トップだった宮崎・日章学園中3年の張峻苒（ちょう・じゅんらん、15）がこの日は断続的な雨の中、1オーバー、72と踏ん張り、通算1アンダー、212で首位を守った。

張は前半アウトで再三ショットを曲げ、1バーディー、3ボギーの37でターン。「いつもスロースターターなので前半よくないことが多い。でも後半から自分のゴルフができた」。1メートル84の長身から繰り出すロングドライブを武器に、難度の高いインで3バーディー（2ボギー）を奪い、後続に6打差をつけた。

4月に15歳の誕生日を迎えたばかりの張は最終日、2010年に三重野里斗（当時15歳9か月＝福岡・沖学園高1年）が作った最年少優勝記録の更新と初出場初優勝の快挙に挑む。

2位は通算5オーバーで三明優太（17＝沖学園高2年）、藤井太己（20＝東海大九州3年）、米誠ノ心（まさのしん、20＝日大3年）が並んだ。

（第3日上位成績）

―1（1）張 峻苒 212

＋5（2）三明優太、藤井太己、米誠ノ心 218

＋7（5）平井皇太 220

＋8（6）呉屋陽星、山本龍之介、豊田真太郎、小窪都斗 221

＋9（10）長崎煌心 222