¡ÚÆàÎÉ¶¥ÎØ¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¡Û°ÂÄê´¶Áý¤¹¾¾°æÍ¥²Â¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡ÆàÎÉ¶¥ÎØ£Æ¶¡Ö£Ë¥É¥êÇÕµþ¤Ä¤Ä¤¸¾Þ£é£îÆàÎÉ¡×¤Ï£²£±Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¡££¶£Ò¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£²¤ÏÂÇ¾â¤«¤é²Ì´º¤Ë¥«¥Þ¤·¤¿¾¾°æÍ¥²Â¡Ê£²£·¡áÂçºå¡Ë¤¬½éÆü¤ËÂ³¤¯£²Ãå¤Ç½çÅö¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£´·î¾¾¸Í£Çµ¥ª¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¤Î¤¾¤¯ÄÌ¾ï³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢£²·î¼è¼ê¤Î½éÆü¤«¤é¤³¤ì¤Ç£²£°ÁöÏ¢Â³¤Î³ÎÄêÈÄÆþ¤ê¡££±£²£´´ü¤ÎÍÜÀ®½ê½ç°Ì£²°Ì¤ÎÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç£²£°£²£³Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢·è¾¡¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶á¶·¤Ï¤µ¤é¤Ë°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤Ï¼«ÎÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¼«ÎÏ¤ò½Ð¤·¤ÆÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¹½¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÎý½¬¤Ç¤âº£¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂÇ¾â£´³Ñ¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤¿½éÆü¤ÏÈÖ¼ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿µ×ÊÆ»í¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ£²ÆüÌÜ¤ÏÀÐ°æµ®»Ò¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìº¹¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤âÆ§¤á¤¿¤·µÓ¤ÏºÇ¶á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤¤Êý¡£¤³¤ÎÇ»¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç£²Ãå¤Ë»Ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ¡¦´ßÏÂÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£¶·î£Çµ¥Ñ¡¼¥ë¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤³¤½¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯½éÍ¥¾¡¤ÏÃå¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£