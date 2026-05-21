ＪＲＡは５月２１日、第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）のファン投票第２回中間発表を行った。

有効投票数は２９９万８２６８票。第１位は第１回中間発表と変わらず、大阪杯、天皇賞・春を連勝したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）で、２６万３２９２票を集めた。

第２位は２５万２８８７票で昨年の同レース覇者のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）。第３位には、昨年の天皇賞・秋を制し、前走のクイーンエリザベス２世Ｃで２着だったマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が２３万５６６２票でランクインした。

第４位は２３万９７１票で、Ｇ１・３勝のレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）。第５位は２２万９５７９票で、昨年の有馬記念を勝利したミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が続いている。上位５頭は第１回中間発表と順位の変動はなかった。

投票期間は５月２４日（２３時５９分）までで、同２８日に最終発表が行われる。今回から第２回特別登録（レースの３日前）を行った中央馬のうち、ファン投票における上位１０頭（ファン投票順位５０位以内の馬に限る）が最優先で出走できることになっている。

昨年の同レースでは、大阪杯を連覇したベラジオオペラが２２万８９５０票でファン投票１位を獲得した。

上位１０頭は以下の通り。

（左から順位 馬名 得票数）

１ クロワデュノール ２６万３２９２

２ メイショウタバル ２５万２８８７

３ マスカレードボール ２３万５６６２

４ レガレイラ ２３万 ９７１

５ ミュージアムマイル ２２万９５７９

６ ダノンデサイル １６万２６４２

７ エネルジコ １１万８８７０

８ ロブチェン １１万３７０８

９ アドマイヤテラ ９万６９０８

１０ エンブロイダリー ８万５３５１