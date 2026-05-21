◆陸上 関東学生対校選手権 第１日（２１日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

女子１部４００メートル準決勝が行われ、日体大の青木アリエ（４年）が５５秒２３の２組１着で順当に決勝進出を果たした。決勝は２２日で、優勝すれば３連覇となる。

昨年の静岡国際で日本記録を上回る５１秒７１をマークして優勝し、一躍注目を集めた青木。直近では１７日のセイコー・ゴールデングランプリ（東京・ＭＵＦＧスタジアム）に出場し、５３秒７０で８位だった。４月に溶連菌になり「シーズンインは体調を崩したりして良いスタートが切れませんでしたが、色々と大きい大会を経験させてもらって、海外の選手とも走らせてもらって、近くでスピードを感じられた」と前向きに話す。

今大会、個人では１００、２００、４００メートルと驚異の３種目にエントリー。リレーも含め、全てのラウンドを走れば最大１３レースとなる。

この日は４００メートルの予選、準決勝と１００メートルの予選を走り、この後は４００メートルリレー予選にも出場予定。初日から４レースとハードスケジュールだが「もちろん４００メートルのプライドもありますけど、４年間お世話になった日本体育大学にできるだけ多くの点数を持ち帰りたい」と母校のために熱い気持ちで挑んでいる。

まずは２２日の４００メートル決勝が最初の大一番。「明日も気温が低いのでタイムは求めすぎず、良いレース展開で。もちろん優勝が狙いたい」と言葉に力を込めた。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。