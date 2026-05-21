◇ラグビー「ＮＴＴリーグワン２０２５―２６」プレーオフ準々決勝 東京ＳＧ―ＢＲ東京（２３日、秩父宮ラグビー場）

ラグビー・ＮＴＴリーグワンでプレーオフ（ＰＯ）準々決勝のＢＲ東京戦（２３日、秩父宮ラグビー場）に臨む東京ＳＧは２１日、都内で練習を公開した。この日は試合登録メンバーが発表され、元日本代表で今季限りでの現役引退を表明しているＣＴＢ中村亮土は１２番で先発する。取材に応じ「準備はバッチリです。悔いのないようにプレーしたい」と意気込んだ。

２０１４年度入団の３４歳。今年１月に、元日本代表ＳＨの流大とともに今季限りでの現役引退を表明した。チームはレギュラーシーズン（ＲＳ）４位でＰＯへ。現役での試合も残すは最大３試合だが「最後かと思うと、寂しい思いもある。普段の仲間との何げない会話がなくなると思うと、すごい寂しくなる」と、日々をかみしめている。準々決勝に向けては「シンプルに、泥臭いことをやり続ける。メンバーに良い選手がたくさんいる。そこを最大限引き出す」と、拳を握った。

ＢＲ東京とは今季、２戦２勝。中村は「気持ちはリセットした。もう１回、ここからという気持ち」と、表情を引き締める。この日は、雨中のグラウンドでメンバー外の選手と熱のこもった練習で体を当て「良い練習が出来た。５８人の選手から選ばれた２３人のメンバーは、選ばれなかった選手の思いも背負ってプレーしないといけない」と語った。目指すは６月７日、国立での有終の美。「そうなったら、一番幸せです」と、微笑みつつ「１点でも多く勝てばいいので。自分たちのスタイルで勝つ、ということを大事にしたい」と一戦必勝を誓った。