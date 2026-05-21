６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、ＮＨＫが地上波で中継する日本戦全試合の解説をサッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が務めることが２１日、同局から発表された。本田はこの日、都内の同局で会見を行い、優勝国の予想をぶち上げた。

本田は紺のスーツ姿で登場。報道陣から優勝予想を問われると「希望は日本ですね。一択です」とキッパリ。少し考えてから「一番優勝する確率が高いと思うのはフランスを挙げたい」と語った。日本代表選手たちには「優勝は口にするべき。じゃないと、なんのために出るか分からない」と本田節で激励。報道陣やファンには「外野は冷静に見ながら、なんとかサプライズを起こして欲しいと思います。期待値を上げないでほしい」と要望した。

報道陣からサッカーの魅力を改めて問われると、悩み出す場面も。「むしろダメなところばっかり思いついちゃう。点が入らへん、時間が長い…」と話し、笑いを誘った。続けて「スタジアムまたはパブリックビューイングで、全く関係のない人とでも喜びを分かち合える。爆発する瞬間がサッカーにはある。盛り上がる場面はたくさんある」と目を輝かせた。

本田が解説を務めるのは、ＮＨＫ総合で中継するオランダ戦（同１５日）、３戦目のスウェーデン戦（同２６日）。日本代表が決勝トーナメントに進んだ場合も本田が地上波、ＢＳ問わず解説する。

本田といえば、前回のサッカーＷ杯カタール大会でインターネットテレビ「ＡＢＥＭＡ」での軽妙な解説が大きな話題に。「７（なぁな）分！？」「まだ泣くの早いって」「次どことやるんですか。出れへんの誰？」などストレートな物言い、選手ならではの鋭い指摘が人気を博し、「本田さん」「本田の解説」がＳＮＳでトレンド入り。ＡＢＥＭＡ視聴者数もスペイン戦で最多の１７００万人超を記録し、クロアチア戦は事前に入場制限が告知されるなど注目を集めた。

同局は、１次リーグでは地上波で計１９試合を生中継。初戦のオランダ戦（同１５日）、３戦目のスウェーデン戦（同２６日）を地上波で、２戦目のチュニジア戦（同２１日）はＢＳで生中継する。決勝トーナメントも計１５試合を生中継予定。日本代表の試合は勝ち上がりにより決勝トーナメント１回戦はＢＳで、２回戦以降の日本代表戦は地上波で生中継する。

ほかに、中継・デイリーハイライトなどに福西崇史、柿谷曜一朗、井原正巳、森岡隆三、播戸竜二、林陵平が出演する。