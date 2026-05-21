栃木県上三川町の住宅で14日、住人の冨山英子さん（69）が胸など20か所以上を刺され、殺害された強盗殺人事件。冨山さんの息子2人も負傷し、飼い犬も殺害されたとみられている。

県警は同日から16日にかけ、実行役とみられる神奈川県在住の16歳の男子高校生4人を相次いで逮捕。さらに17日には指示役とみられる横浜市の竹前海斗容疑者（28）と妻の竹前美結容疑者（25）を強盗殺人容疑で逮捕した。

少年らは事件当日、栃木県内に向かう途中、高速道路のサービスエリアで竹前容疑者夫婦と合流。その後、少年らだけが現場の住宅に向かい、夫婦は別の場所からスマートフォンのアプリを通じて犯行の指示を出していたとみられている。

社会部記者は語る。

「実行役の4人はいずれも16歳ですが、もともと同じ仲間だったわけではなく、通っていた学校も別でした。そのうちの1人がSNSで見つけた闇バイトに応募し、知人関係をたどって仲間を集めたとみられています。

指示役の竹前夫婦と接点があったのは、相模原市在住の少年です。この少年と、最初に現場近くで逮捕された同市在住の少年は、かつて同じ高校に通っていた元同級生でした」

マクドナルド出入り禁止、決闘罪で逮捕も

4人のうち3人の地元である相模原市では、過去にも若者をめぐる騒動が報じられてきた。前出の社会部記者は同市の若者事情について語った。

「市内のマクドナルドでは、店内で騒ぐ、注文せずに居座るなどの迷惑行為を理由に、地元中学校の生徒を出入り禁止にする張り紙が出され、SNSで物議を醸したことがあります。

また、2024年には、相模原の暴走族グループと川越のグループがSNS上のやり取りをきっかけに対立し、路上で“タイマン”を約束したとして、16歳から19歳の少年ら計11人が決闘罪などの疑いで逮捕されています」

不良少年たちの事件が度々取りざたされる同市の近況について、地元住民の男性（24）に尋ねてみた。

「週末の深夜や終電前後になると、駅前やコンビニの駐車場、飲食店の周りなどで、若い子が集まっている姿をよく見ます。高校生から大学生くらいに見える子が多いですね。

最近でも、駅に直結する歩道橋の上で、4～5人の若者がサラリーマン風の男性を一方的に暴行する場面を見ました。すぐ下には交番があるのに、倒れ込んだ男性を集団で蹴っていて、容赦がなかったです」

「地元でも距離を置かれると思います」

では、少年たちが起こした事件を、地元の若者はどう見ているのか。同市内の不良グループと関わりを持つ18歳の少女に聞いた。

「自分は子どもが生まれてから、あまり遊ばなくなりましたが、以前は同世代で集まることもありました。みんなでバイクに乗って走りに行ったり、ふざけて騒いだり、ノリで生きている感じです。

ただ、どれだけヤンチャしていても、強盗殺人がダメなことくらい誰でも分かりますよね。わざわざ栃木まで行って人を殺すようなヤバい子なら地元でも距離を置かれると思います」

地元の若者から見ても、今回の事件は“やんちゃ”では済まされない別次元のものだったようだ。

一方で、前出の社会部記者はこう指摘する。

「逮捕された高校生の一部は、いわゆる“普通の男子高校生”だったそうです。ある少年は事件に加担した理由について、竹前容疑者夫婦から指示を受け、『やらなければお前の家族や友だちを殺す』と脅されていたと供述しています」

どのような事情があったとしても、少年らが強盗殺人という取り返しのつかない一線を越えた事実は変わらない。

SNSで見つけた高額バイトの募集、同世代の知人関係、指示役からの圧力――。複数の要素が重なって起きた今回の事件。普通の高校生と凶悪事件の距離は、想像以上に近くなっていたのかもしれない。