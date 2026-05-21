北海道・千歳から広がる”上質なチョコレート”の世界　地域に根差した新しいショコラ体験

北海道の空の玄関口・新千歳空港は、年間で約2600万人が利用する。空港がある千歳市にも国内外問わず、多くの人が訪れる街となっている。そんな場所に、北海道素材を活かしたチョコレートの店が2026年5月22日にオープンする。

日常のなかに溶け込む“上質なチョコレート”を目指す

『Sweet Shop togo』

北海道・千歳市に新たにオープンする『Sweet Shop togo』では、北海道素材を使用したボンボンショコラや焼き菓子を中心に販売される。

オーナーの松田詢吾さんは、『ジャン＝ポール・エヴァンジャパン』やベルギーの『Yasushi Sasaki』などの名だたる有名店で経験を積んだショコラティエ。120年以上の歴史を持つベルギーのチョコレートメーカー「カレボー（Callebaut）」のチョコレートアンバサダーも務める。

『Sweet Shop togo』オーナーの松田 詢吾さん

観光客はもちろん、地域の人々の日常に寄り添えるような“上質なチョコレート”を届けたいという松田さんの思いから、北海道の素材を活かしたショコラのお店をオープンさせる。

「素材と向き合い、技術を磨き、『Sweet Shop togo』らしいショコラの世界を広げていく」（同店）店を目指すという。

グランドオープンの5月22日から24日までの3日間限定で、オープン記念セットが販売される。セット商品には限りがあり、なくなり次第終了となるため、早めの来店がおすすめだ。

なお、グランドオープン期間は販売商品が一部限定され「ボンボンショコラ」や「北海道パートドフリュイ」、「ソフトクリーム」など11種類の商品が販売される。

帰り道のちょこっとご褒美に、足を延ばしてみてはいかがだろうか。

【グランドオープンラインナップ】

『Sweet Shop togo』グランドオープンメニュー

・焼き菓子おためしセット ショコラ 1300円（税込）

・焼き菓子おためしセット ノーマル 1200円（税込）

・ボンボンショコラ 6個入り 2200円（税込）

・ボンボンショコラ 10個入り 3600円（税込）

・ボンボンショコラおためしセット 1000円（税込）

・ケーキセット3個入り 2400円（税込）

・オリジナルマドレーヌ5個入り 1500円（税込）

・フィアン 各種 800円（税込）

・マンディアン 各種 1350円（税込）

・北海道パートドフリュイ 1000円（税込）

・ソフトクリーム 600円（税込）

『Sweet Shop togo』

『Sweet Shop togo』

住所：北海道千歳市信濃1丁目6−10

営業時間：11：00〜18：00

定休日：火曜日、水曜日

公式Instagram：＠sweetshop＿togo

【画像】北海道・千歳にショコラのお店がニューオープン！ グランドオープンから3日間限定のセットメニュー（4枚）