花田虎上、妻と夕食のメニューが一致したことを報告「夫婦というのは不思議」

元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が19日に自身のアメブロを更新し、1日の食事を公開した。

この日、花田は「今日の朝食は」と切り出し「ごぼう、スパム、ゆで卵のサラダ、オマール海老のビスク、アイスコーヒー」と朝食のメニューを写真とともに紹介。「パンを沢山いただいたのでその中からクリームパンを一つ」と明かし「お腹が張ってるので野菜を食べます」とコメントした。

続けて更新したブログでは、昼食について言及し「作るのは面倒だけど、食べには行きたくない」とつづり「戸棚をみたら辛ラーメン」と発見したことを報告。「ミルクで食べます」とアレンジを紹介しつつも「いやぁ久々に食べたら辛かった」と感想を述べた。

さらに同日更新したブログでは、「今日の夕食です」と食卓の写真を公開。「夫婦というのは不思議で話してないのに食べたいものが同じということがよくあります」と明かし「今日妻と私が食べたかったものが冷やし中華」と妻・倉実さんとメニューが一致したことを述べた。

最後に「マヨネーズをかけて美味しくいただきました」とつづると同時に、自身の写真を公開しブログを締めくくった。