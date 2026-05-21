「公園」という言葉には、どこかやわらかくて穏やかな時間の流れが感じられます。子どもの頃に遊んだ記憶や、ベンチに座ってぼんやり過ごした午後、誰かと何気ない会話を交わしたひととき――そんな日常の断片が自然とよみがえってきます。特別な場所ではないけれど、それぞれの人生の中で確かな役割を持っているのが公園という空間です。音楽の世界でも「公園」は、出会いや別れ、心の揺れを描く舞台としてたびたび登場してきました。静かな風景の中でこそ際立つ感情や、言葉にしきれない思いが、やさしくすくい上げられているのも特徴です。今回は、タイトルに「公園」が入っている楽曲の中から5曲を紹介します。何気ない景色の中に広がる物語に、そっと耳を傾けてみてください。



●赤い公園「夜の公園」



●THE MAD CAPSULE MARKETS「公園へあと少し」



●Hump Back「星丘公園」



●back number「西藤公園」



●ZAZEN BOYS「公園には誰もいない」



（written by 山崎健治）

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