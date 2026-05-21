NHK、W杯の中継解説者を発表！　本田圭佑は日本戦（地上波）全試合で解説へ

NHKは21日、FIFAワールドカップ2026の中継解説が決定したことを発表した。



NHKでは今大会のグループステージ計19試合を地上波にて生中継するほか、NHK ONEでも同時配信と見逃し配信が実施。日本代表の試合については、グループステージ第1節のオランダ代表戦と同第3節のスウェーデン代表戦を地上波にて、同第2節のチュニジア代表戦はBSにてそれぞれ生中継することが明らかになっている。



そうしたなか、NHKはFIFAワールドカップ2026の地上波やBS・BSプレミアム4Kなどでの放送を強力に支える豪華解説者が決定したことを発表。本田圭佑氏はNHK中継の日本戦（地上波）全試合で解説を務めるほか、福西崇史氏や井原正巳氏、森岡隆三氏、播戸竜二氏、林陵平氏、柿谷曜一朗氏が登場することを明らかにしている。