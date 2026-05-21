くみっきー、妊娠中第3子の性別発表！ 「旦那様の反応も素敵」「発表の仕方めちゃくちゃ良すぎます」
くみっきー、妊娠中第3子の性別発表！ 「旦那様の反応も素敵」「発表の仕方めちゃくちゃ良すぎます」
モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんは5月20日、自身のYouTubeを更新。妊娠中の第3子の性別を発表し、反響を呼んでいます。
【画像】第3子の性別を発表したくみっきー
「ママからみんなにサプライズがあります」くみっきーさんは『くみっきー家の第三子の性別を発表します！【ジェンダーリビール】』と題した動画を投稿。冒頭で「なんと！ 性別がわかりました」と伝えたくみっきーさんは、家族に性別を発表するために動画を作ります。作業中は、妊娠後の体重の変化や第1子、第2子を妊娠した時との精神面の違いなどについて語りました。動画が完成したくみっきーさんは、家族をリビングに集め「ママからみんなにサプライズがあります」「ぽかぽか（第3子）の性別を発表します」と宣言。家族のこれまでの歩みがまとめられたすてきな動画の最後に「BOY」と第3子の性別を発表しました。夫は大きなリアクションで、喜びをあらわにしています。
ファンからは「こっちかな？って思ってました」「発表の仕方めちゃくちゃ良すぎます」「旦那様の反応も素敵」「ご夫婦仲良さそう」「理想のご家族です」「元気に産まれてきますように」などの声が寄せられました。
妊娠発表後も積極的に発信4月23日に公開した動画『皆さんに大事なご報告があります』にて、第3子の妊娠を発表したくみっきーさん。その後は、妊娠後の生活をYouTubeやInstagramで積極的に発信しています。ぜひほかの動画や投稿もチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
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