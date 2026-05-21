“長崎県内が舞台の物語” を読みたいけれど、何を選べばいいかわからない。

そんな時、参考にしてみてください。

最新作は、五島や平戸を舞台にした直木賞作家の歴史小説です。

県の事業『描いてみんね！長崎』から誕生した、県内ゆかりの本を紹介します。

書店にずらりと並んだ、長崎がモチーフの小説や専門書。

このうちの一部は作家が現地で取材する際、県からさまざまな支援を受けられる事業『描いてみんね！長崎』を活用した作品です。

（メトロ書店読書アドバイザー 川崎綾子さん）

「長崎を舞台にした作品はいっぱいあるけど、特に『描いてみんね！長崎』事業で、作家が長崎に滞在しながら書いた作品は、臨場感にあふれていて面白い本が多い」

◆最新作「金波銀波」 澤田瞳子／中央公論新社

先月発売されたばかりの最新作が、直木賞作家の澤田瞳子さん著『金波銀波』です。

澤田さんは、2023年10月に2泊3日で県内各地を取材。

五島市や平戸市などを訪れ、舞台設定や人物描写に活かしたそうです。

物語は貞観8年(西暦866年)、都から遠く離れた平安時代の長崎や大宰府、そして西国の島々を舞台に、ばっこする海賊や長崎の商人、太宰府の役人などが複雑に絡み合うスペクタクル活劇となっています。

（メトロ書店読書アドバイザー 川崎綾子さん）

「長崎は京都や東京とは違うけど、当時は一番大陸に近くて、あるいは福岡の太宰府あたりが中心だったので、中心に近い所にあったことがわかる」

主人公は、海の神を鎮めるためのいけにえ＝巫女となる少女「由良」。

物語を通して成長していく姿が描かれていて、少女の目から見た世界をスリリングに表現しています。

（メトロ書店読書アドバイザー 川崎綾子さん）

「とくに海での描写、(由良が)一生懸命、船の上で生活している様子がおもしろい。潮の音や潮風が感じられる凄い作品」

◆『描いてみんね！長崎』とは…

2016年に始まった「描いてみんね！長崎」からは、約10年間で小説や漫画など、あわせて26作品が生み出されています。

このうち2019年に鷹島を取材した、直木賞作家の今村翔吾さんは、2024年に発表した『海を破る者』で、元寇をテーマに執筆クライマックスの舞台として、松浦市の「鷹島」を登場させています。

今村さんは「実際に取材させていただき、作品に立体感・一体感を生み出すことができました」と話しています。

また 直木賞作家の川越 宗一さんは、2020年に長崎市などを訪れました。

（川越 宗一さん）

「知れば知るほど、面白い場所がいっぱいある」

この取材で『見果てぬ王道』を執筆。

孫文を支えた長崎出身の実業家、梅屋庄吉の生涯が描かれました。

（川越 宗一さん）

「いろんな文化が、長崎という土地で融合している、共存しているというのがすごく面白い」

このほか、台湾の英雄・鄭成功を主人公にした『海神の子』。

禁教時代の最後の日本人、司祭の小西マンショの生涯を描いた『パシヨン』など、最多3作品を創作しています。

数多く描かれてきた “長崎が舞台の作品”。

まずは『描いてみんね！長崎』から読んでみてはいかがでしょうか。

『金波銀波』の刊行を記念して、澤田瞳子さんのトーク＆サイン会が開催されます。

23日(土)午後2時～、大村市のミライON図書館。

24日(日)午後2時～、長崎市のメトロ書店で開催されます。

大村会場は先着順ですが、長崎会場は整理券が必要ですので、メールまたは電話でご予約ください。