【山形県】「あたたまりの湯」でゆったり癒される。さくらんぼ東根温泉の魅力とは？ 佐藤錦さくらんぼ狩りも

【山形県】「あたたまりの湯」でゆったり癒される。さくらんぼ東根温泉の魅力とは？ 佐藤錦さくらんぼ狩りも