【山形県】「あたたまりの湯」でゆったり癒される。さくらんぼ東根温泉の魅力とは？ 佐藤錦さくらんぼ狩りも
美しい田んぼが広がり、西に月山、葉山、朝日岳の山々を見渡すことができる田園の湯の街、さくらんぼ東根温泉。
その泉質はナトリウム-塩化物温泉（弱アルカリ性）で、保温効果が高く湯冷めしにくいことから「熱の湯（あたたまりの湯）」として古くから親しまれています。そして、50℃〜67℃の豊かな源泉は、神経痛や筋肉痛、疲労回復など幅広いお悩みを優しく癒やします。
温泉街の守り神である「成田不動尊」の境内には、全国でも珍しい温泉が湧き出る手水舎があり、お湯で手を清めて参拝することもできます。
また、隣接する「泉源の守」にはペット専用の足湯が完備されているほか、ペットと泊まれる宿も多数点在しており、愛犬と一緒に温泉街の散策を楽しめるのも大きな魅力。
さらに、東根市はさくらんぼの高級品種「佐藤錦」発祥の地であり、生産量日本一を誇る街。シーズンには、ペット同伴可能な果樹園などで、もぎたての甘くみずみずしさあふれる「さくらんぼ狩り」を心ゆくまで堪能できます。
温泉地から車で少し足を延ばした場所にある「東沢バラ公園」は、約7ヘクタールの広大な敷地に世界各国の約750品種、2万株ものバラが咲き誇る日本有数の規模を誇るバラ園です。
「かおり風景100選」や「恋人の聖地」にも認定されており、甘い香りに包まれながら優雅なひとときを過ごせます。また、江戸時代に活躍した最上徳内の業績や歴史を紹介する「最上徳内記念館」や、図書館や美術館が一体となった情報と芸術文化の交流拠点「まなびあテラス」など、地域の文化や味覚に触れられる施設も充実。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
その泉質はナトリウム-塩化物温泉（弱アルカリ性）で、保温効果が高く湯冷めしにくいことから「熱の湯（あたたまりの湯）」として古くから親しまれています。そして、50℃〜67℃の豊かな源泉は、神経痛や筋肉痛、疲労回復など幅広いお悩みを優しく癒やします。
温泉街の守り神である「成田不動尊」の境内には、全国でも珍しい温泉が湧き出る手水舎があり、お湯で手を清めて参拝することもできます。
さらに、東根市はさくらんぼの高級品種「佐藤錦」発祥の地であり、生産量日本一を誇る街。シーズンには、ペット同伴可能な果樹園などで、もぎたての甘くみずみずしさあふれる「さくらんぼ狩り」を心ゆくまで堪能できます。
「さくらんぼ東根温泉」周辺には何がある？温泉街の周辺には、大人から子どもまで楽しめる魅力的な観光スポットが豊富にそろっています。
温泉地から車で少し足を延ばした場所にある「東沢バラ公園」は、約7ヘクタールの広大な敷地に世界各国の約750品種、2万株ものバラが咲き誇る日本有数の規模を誇るバラ園です。
「かおり風景100選」や「恋人の聖地」にも認定されており、甘い香りに包まれながら優雅なひとときを過ごせます。また、江戸時代に活躍した最上徳内の業績や歴史を紹介する「最上徳内記念館」や、図書館や美術館が一体となった情報と芸術文化の交流拠点「まなびあテラス」など、地域の文化や味覚に触れられる施設も充実。
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