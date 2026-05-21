「土地勘が無くても楽しめそう」好き＆行ってみたい“秋田県の繁華街＆歓楽街”ランキング1位は？【2026年調査】
日が長くなるにつれて屋外での飲食や散策が心地よい時期となりました。活気ある繁華街の灯りに誘われて、心ときめくひとときを過ごせる場所はどこなのか気になりますよね。
All About ニュース編集部では、2026年5月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「秋田県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「歴史を感じる歓楽街の雰囲気が楽しめそうだから。地酒、きりたんぽなどの郷土料理も楽しみたい」（20代女性／東京都）、「川反通りは秋田らしい飲食店や居酒屋が多く、地元グルメやお酒を楽しめそうだと感じました。夜の雰囲気も良さそうで、食べ歩きをしながらゆっくり観光してみたいと思いました」（20代男性／沖縄県）、「夜の街として知られていますが、郷土料理店や甘味処もあり、日中は比較的穏やかで、家族で秋田名物を楽しみながら街歩きができそうだからです」（30代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
回答者からは「土地勘が無くても楽しめそうなので駅まわりを散策したいから」（30代女性／福岡県）、「駅直結の駅ビルやファッションビルが充実しており、天候を気にせずにトレンドの服や雑貨の買い物ができるから」（30代女性／長崎県）、「食べ物屋と飲み屋が多いイメージなので」（40代男性／広島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「秋田県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
2位：川反通り（秋田市）／69票2位は、秋田を代表する歓楽街「川反（かわばた）通り」です。旭川沿いに広がる情緒豊かなエリアで、きりたんぽやハタハタなどの郷土料理を提供する名店や、おしゃれなバーが数百軒連なります。落ち着いた大人の夜を楽しめる場所として、古くから多くの人に親しまれています。
回答者からは「歴史を感じる歓楽街の雰囲気が楽しめそうだから。地酒、きりたんぽなどの郷土料理も楽しみたい」（20代女性／東京都）、「川反通りは秋田らしい飲食店や居酒屋が多く、地元グルメやお酒を楽しめそうだと感じました。夜の雰囲気も良さそうで、食べ歩きをしながらゆっくり観光してみたいと思いました」（20代男性／沖縄県）、「夜の街として知られていますが、郷土料理店や甘味処もあり、日中は比較的穏やかで、家族で秋田名物を楽しみながら街歩きができそうだからです」（30代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
1位：秋田駅前エリア（秋田市）／95票1位に選ばれたのは「秋田駅前エリア」でした。秋田駅直結のビルや、周辺のデパート、商店街が一体となった中心地です。雨や雪でも快適に移動できるアーケードも充実しており、利便性は抜群。県内各地へのアクセス拠点でもあり、観光客から地元の人々まで幅広く利用されています。
回答者からは「土地勘が無くても楽しめそうなので駅まわりを散策したいから」（30代女性／福岡県）、「駅直結の駅ビルやファッションビルが充実しており、天候を気にせずにトレンドの服や雑貨の買い物ができるから」（30代女性／長崎県）、「食べ物屋と飲み屋が多いイメージなので」（40代男性／広島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)