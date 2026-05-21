元サッカー英国代表デビッド・ベッカム（５１）がスポーツ選手として英国初のビリオネアになった。このほか、英ロックバンド、オアシスのノエル＆リアムのギャラガー兄弟が英紙サンデー・タイムズによる「２０２６年版英長者番付３５０人」に初めてランクインした。

ビリオネアとは１０億ドル（約１５８９億円）以上の資産を有する富豪を指す。同番付によると、ベッカムと妻ヴィクトリアの総資産は１２億ポンド（約２５６１億円）で、ギャラガー兄弟は３億７５００万ポンド（約８００億円）と推定されている。

同紙によると、ベッカム夫妻は過去１年間で資産を倍増させた結果、ビリオネア入りしたという。

同番付で５年連続首位だったのは、英国で石油、ガス、銀行、運輸などグローバルな事業を展開するヒンドゥージャ・グループを率いるサンジェイ＆ディラージ・ヒンドゥージャ兄弟で、２人の総資産は推定３８０億ポンド（約８兆１１００億円）だった。

同紙によると、英国のビリオネアは現在１５７人で、今年は４年前より２０人減少した。

一方、チャールズ国王の推定資産は４０００万ポンド（約８５億４０００万円）増加して６億８０００万ポンド（約１４５１億円）で、総資産５億６３００万ポンド（約１２００億円）で、英国史上最も裕福な首相として知られたスナク元首相夫妻を上回っている。

今年の番付で資産を最も減らしたビリオネアの一人はダイソン社の創業者で発明家のジェームズ・ダイソン氏で、前年比８８億ポンド減の１２０億ポンド（約２兆５６２２億円）だった。また、マンチェスター・ユナイテッドＦＣの共同オーナー、ジム・ラトクリフ氏も前年の１７０億ポンドから１５１億９０００万ポンド（約３兆２４３３億円）に資産を減らした。

同紙は、ダイソン氏の資産減少の一因が、トランプ米大統領が導入した米国の関税にあるとしている。