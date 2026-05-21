キンプリ永瀬廉、ラジオ収録前のハプニング告白「歯ブラシくわえてスタジオに…」スタッフも驚き
【モデルプレス＝2026/05/21】King ＆ Princeの永瀬廉が5月20日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。収録前のハプニングを明かした。
【写真】キンプリ永瀬「スーツはDior」結婚式参列ショット
この日「バタバタでした、ラジオ来る前とか…」と切り出した永瀬に、スタッフから「初めて見ました、歯ブラシをくわえてスタジオに入ってくるの」という暴露が。永瀬は収録日、仕事がラジオからだったといい、「昼過ぎぐらいに家にいたんですけど、1つ思い出して…。今日からしばらくバタバタなんです。服屋さんに試着をお願いしてて、『しばらくお店に行く時間ないな、今しかないやん』ってなって、昼飯Uberしてたんやけどそれもキャンセルさせてもらってすぐ服屋行った」とその日の行動を告白した。
15分ほどで急いで試着をして洋服を買った後マネージャーに迎えに来てもらったそうだが、「車内で左手にポテト右手に照り焼きバーガーいって、食べ終わったぐらいにちょうどここ着いて…。朝起きて1回も歯磨いてなかったから始まる時間の1分ぐらい前にこの階について、歯ブラシだけマネージャーさんに持たせてもらってトイレで歯ブラシに歯磨き粉つけてくわえて間に合うようにインした」と歯ブラシをくわえてスタジオ入りした理由を明かし、「ガチでハードでしたね。Uberもキャンセルして申し訳なかった。だからごめんねっていつもよりチップを多めに払って…。すみません、バタバタしちゃって」と謝っていた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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◆永瀬廉、収録前のバタバタを告白
この日「バタバタでした、ラジオ来る前とか…」と切り出した永瀬に、スタッフから「初めて見ました、歯ブラシをくわえてスタジオに入ってくるの」という暴露が。永瀬は収録日、仕事がラジオからだったといい、「昼過ぎぐらいに家にいたんですけど、1つ思い出して…。今日からしばらくバタバタなんです。服屋さんに試着をお願いしてて、『しばらくお店に行く時間ないな、今しかないやん』ってなって、昼飯Uberしてたんやけどそれもキャンセルさせてもらってすぐ服屋行った」とその日の行動を告白した。
◆永瀬廉、歯ブラシをくわえてスタジオ入り その理由を明かす
15分ほどで急いで試着をして洋服を買った後マネージャーに迎えに来てもらったそうだが、「車内で左手にポテト右手に照り焼きバーガーいって、食べ終わったぐらいにちょうどここ着いて…。朝起きて1回も歯磨いてなかったから始まる時間の1分ぐらい前にこの階について、歯ブラシだけマネージャーさんに持たせてもらってトイレで歯ブラシに歯磨き粉つけてくわえて間に合うようにインした」と歯ブラシをくわえてスタジオ入りした理由を明かし、「ガチでハードでしたね。Uberもキャンセルして申し訳なかった。だからごめんねっていつもよりチップを多めに払って…。すみません、バタバタしちゃって」と謝っていた。（modelpress編集部）
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