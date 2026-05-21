◆米大リーグ ヤンキース１―２ブルージェイズ（２０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ブルージェイズの先発トレイ・イエサベージ投手が、ジャッジを３打席３三振に抑えるなど６回２安打無失点無四球８奪三振の好投で２勝目を挙げた。

ア・リーグ東地区２位のヤ軍打線に、２２歳の右腕が仁王立ちだ。悪天候のため２時間１１分遅れで始まった同カード第３戦。ワールドシリーズの”大谷斬り”で、一躍脚光を浴びたイエサベージにとっては、自身ポストシーズン初勝利となった地区シリーズ以来のヤンキースとの再戦だった。

「今シーズンに集中して、気持ちは切り替えていた。きょうは左打者に対してスライダーが良かったので満足している」。初回を３者凡退の立ち上がりでリズムを掴むと、凡打の山を築いた。許した安打はわずか２本。うち１本は、三塁・岡本と左翼・サンチェスが”お見合い”する形となった２回の左翼線二塁打で、完全に強打されたのは４回チザムの左前打だけだった。

３打席全て三振に打ち取ったジャッジとの対戦については、「彼はいい選手。彼から３回三振を取れたのは、ひとつの成果ではありますが、私はみんなから三振を取りたいと思っています」と涼しい顔。ア・リーグ本塁打争いで単独トップ１７本塁打のホワイトソックス・村上宗隆に１本差で迫る主砲を黙らせた。

悪天候のため試合開始が２時間以上遅れたが、「ロッカーをぶらぶらして、皆がトランプをしているのを眺めて、（エナジードリンクの）レッドブルを飲んで、準備していました。３本位飲んだかな」と、２２歳右腕。カフェイン効果もバッチリの９５球だった。

試合は両軍先発投手６回まで０行進の投手戦。ブルージェイズは７回無死満塁でヒメネスの押し出し四球で先制、ゲレロの右犠飛で手堅く加点した。岡本和真内野手（２９）は、「４番・三塁」で先発出場し４打数無安打３三振で２試合連続ノーヒット。打率は２割２分３厘となった。