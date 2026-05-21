【「ガンダムアーティファクトPRO」2次受注】 5月22日11時より予約開始

バンダイキャンディは、食玩キット「ガンダムアーティファクトPRO」の2次受注を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月22日11時より開始する。

本商品は2021年より展開中の食玩「アーティファクト」シリーズに“プロ仕様”のラインキット。プラと合金で構成された全高約100㎜の可動キットとなっており、工業製品的解釈を加えたデザインのMSが多重構造の関節で可動する。

ラインナップは「フルアーマー・ガンダム」と「高機動型ザクII(黒い三連星仕様)」の2種類が展開されている。

また、「エディオン横浜西口本店7階ネバーランドフロア内」、「エディオン広島本店8階ネバーランドフロア内」、「バンダイナムコ Cross Store 京都キャンディオフィシャルショップ」にてサンプル先行展示を実施ている。展示は6月30日まで。

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