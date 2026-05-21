食玩キット「ガンダムアーティファクトPRO」の2次受注をプレバンにて5月22日11時より開始
【「ガンダムアーティファクトPRO」2次受注】 5月22日11時より予約開始
バンダイキャンディは、食玩キット「ガンダムアーティファクトPRO」の2次受注を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月22日11時より開始する。
本商品は2021年より展開中の食玩「アーティファクト」シリーズに“プロ仕様”のラインキット。プラと合金で構成された全高約100㎜の可動キットとなっており、工業製品的解釈を加えたデザインのMSが多重構造の関節で可動する。
ラインナップは「フルアーマー・ガンダム」と「高機動型ザクII(黒い三連星仕様)」の2種類が展開されている。
また、「エディオン横浜西口本店7階ネバーランドフロア内」、「エディオン広島本店8階ネバーランドフロア内」、「バンダイナムコ Cross Store 京都キャンディオフィシャルショップ」にてサンプル先行展示を実施ている。展示は6月30日まで。
【訂正】ガンダムアーティファクトPRO プレミアムバンダイ二次受注についてですが日程に誤りがございました。- オトナの食玩倶楽部 (@otona_shokugan) May 21, 2026
5/22（金）11：00より開始
が正しい日程になります。よろしくお願いいたします。 https://t.co/pzQihuL6kV
(C)サンライズ