◇女子ゴルフツアー ブリヂストン・レディース第1日（2026年5月21日 千葉県 袖ケ浦CC袖ケ浦C（6732ヤード、パー72））

ツアー1勝の菅楓華（21＝ニトリ）が5バーディー、1ボギーの68で回った。ホールアウト時点でトップタイ。このまま初日が終了すれば4月のKKT杯バンテリン・レディース以来今季2度目の首位発進となる。

インから出て12番で1・5メートルにつけてバーディー先行。前半最後の18番と後半出だしの1番で4メートルを沈めると、2番で6メートルのパットをねじ込んで3連続バーディーを奪った。

ホールを重ねるごとに風雨が強まるタフなコンディションの下で68の好スコアを叩き出し「後半の10番から風と雨が強くなって大変だった。いいゴルフができた」と満足感をにじませた。

初日は同世代の馬場咲希と同組だった。高校時代に一緒に回ったこともある盟友との久しぶりのラウンド。米ツアーを主戦場とする馬場から現地での話を聞いた。2週後のメジャー第2戦・全米女子オープン（6月4日開幕、カリフォルニア州リビエラCC）に出場する菅にとっては貴重な情報でもある。

「時差がきついと言っていたし、体調（管理）も難しい中で戦っている姿は格好良い。いろいろ聞けて良かった」とうなずいた。

3月の今季第2戦台湾ホンハイ・レディース以来のツアー通算2勝目に向けて好スタートを切った。

「今日はしっかり伸ばせて良かった。明日は耐えるゴルフになると思うけど、パットはいい感じなので、いいゴルフができればいい」と力を込めた。