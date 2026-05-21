岡山大学は、きょう（21日）、反復性膀胱炎（半年以内に2回以上、または1年以内に3回以上の膀胱炎を繰り返す状態）に対する新たな予防治療法として、乳酸菌膣塗布剤の特定臨床研究を開始したことを発表しました。

【図解】乳酸菌を塗る治療法

閉経後に再発しやすい膀胱炎 なぜ？

反復性膀胱炎は女性に多く見られる疾患であり、特に閉経後は再発しやすいことが知られています。

この一因として、閉経後の女性ホルモン低下に伴い外陰部や尿路に症状を引き起こす「閉経関連尿路性器症候群（GSM）（閉経後の女性ホルモン低下に伴い、外陰部・膣・尿路に乾燥、萎縮、炎症が生じ、外陰部のかゆみ、灼熱感、性交痛、尿路感染症などを引き起こす症候群の総称）」が提唱されています。

ホルモンバランスの変化により、膣内の体を守る乳酸菌が減少し、膀胱炎の原因となる尿路病原性大腸菌が定着しやすくなることが、膀胱炎が治りにくくなる原因と考えられています。

岡山大学学術研究院の研究グループは、これまでに閉経後女性の反復性膀胱炎に関する研究を実施してきました。その結果、以下の事実が明らかになっています。

尿と膣に同じ大腸菌が存在し、膣の環境が膀胱炎の再発に深く関わっていること。

乳酸菌膣坐剤を1年間継続して投与することにより、患者の86%で膀胱炎の再発を予防できたこと。

この予防効果は投与終了後1年間にわたり持続し、乳酸菌による副作用は認められなかったこと。

これらの知見に基づき、研究グループは、より患者の負担が少ない治療法の確立を目指し、新たな臨床研究に着手しました。

「より少ない より短い」治療を目指す

2026年より開始された研究では、従来の乳酸菌膣坐剤による治療法を改良し、より少ない回数・より短い期間での治療効果を検証することを目指しています。

過去1年間に3回以上、もしくは半年に2回以上、抗菌薬による治療を要する膀胱炎を繰り返した閉経後の女性。

治療方法

従来の研究で効果が確認された乳酸菌と同等の乳酸菌をゼリーに塗布し、外来で医師が直接膣内に塗布。

実施計画

1. 1週間に1回の塗布を4週連続で実施。

2. その後2ヶ月間の休薬期間。

3. 再度、1週間に1回の塗布を4週連続で実施。

治療期間中の塗布回数は合計8回。塗布終了後、6か月間の経過観察を行い、膀胱炎の再発回数を確認します。治療期間（半年）と観察期間（半年）を合わせた約1年間で治療効果を評価する計画です。

閉経した女性の健康を守るための新たな選択肢に

反復性膀胱炎は患者の生活の質を著しく低下させるだけでなく、抗菌薬の頻繁な使用に伴う副作用や、薬剤が効きにくくなる薬剤耐性の問題も懸念されています。

この研究が成功すれば、抗菌薬やホルモン薬に依存しない新しい再発予防法が確立されることになります。

また、通院回数や治療期間を短縮することにより、患者の身体的・経済的負担を軽減し、より継続しやすい治療法の実現が期待されます。

将来的には、この治療法が閉経後女性の健康を守るための新たな選択肢として、医療現場で広く活用されることを目指します。

さらに、定平卓也研究准教授らの研究グループは今後、閉経関連尿路性器症候群（GSM）全般に対する乳酸菌の効果についても、発展的に検証を進めていく方針です。