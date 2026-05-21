現在、医薬品全体の約20%、とりわけジェネリック医薬品では約25%において供給不安が生じています。品質上の問題や自主回収が相次いだことで、医薬品の安全性や信頼性に対する懸念が広がり、医療提供体制全体に影響が及んでいます。

【写真を見る】岡山大学病院と岡山市立市民病院が医薬品の共同調達・共同配送実施へ 医薬品の安定的な供給体制の構築へ【岡山】

医療現場では多くの薬剤師が代替薬の確保や患者への説明対応に追われるなど、業務負担が増大しているといいます。

こうした状況に対し、岡山大学病院を中心とした複数の公的医療機関が「共同調達」と「共同配送」を組み合わせた新たなモデルを構築しました。

4機関による共同調達 県域を越えた初の取り組み

きょう（21日）、岡山大学、島根大学、岡山赤十字病院、岡山市立市民病院の4機関は、「医薬品の標準治療の確立」および「安定確保重点医薬品の運用」に関する合意書を締結しました。

県域を超えた国立大学病院同士が医薬品共同調達を実施することは、全国初の取り組みです。

4機関は、医学的妥当性と経済性を踏まえた医薬品使用方針（フォーミュラリー）を共同で策定し、標準治療の統一と質の確保を実現します。

従来は各医療機関が異なる卸業者から個別に医薬品を購入していたため、供給ルートが分散し、安定的な供給体制の確保に課題がありました。

安定確保重点品目について納入業者を一本化することで、需要予測の精度向上と在庫確保の強化を図り、より安定した医薬品供給体制の構築を目指します。

医薬品共同配送事業の開始 全国初の国立大学病院・公的病院間連携

共同調達と並行して、岡山大学病院と岡山市立市民病院は今年6月1日から医薬品共同配送事業を開始します。国立大学病院と公的病院が共同配送を実施することは、全国で初めての取り組みです。

重複配送をなくす

地域に所在する複数の医療機関では、各医薬品卸業者から医薬品がそれぞれ個別に配送されていて、同一地域に対して複数台の配送車両が重複して走行している状況にあります。以下のような課題がありました。

車両運用の非効率化と人的負担の増大

配送コストの増加

院内における納品時間帯の集中

環境負荷の増大

共同配送することで配送回数の削減

共同配送は、専用のラッピングトラックが1日2回、複数の卸業者の物流拠点を巡回して医薬品を集荷し、両病院へ一括納入する仕組みです。

配送回数の約88%削減による物流の効率化

CO2排出量の削減による環境負荷低減

納品体制の標準化および受入作業の省力化

「共同調達」と「共同配送」を組み合わせることによって、医薬品の安定確保を実現する新たなモデルです。単なるコスト削減にとどまらず、医薬品を欠かすことのない安定的な確保の体制そのものを再設計するものになるといいます。

広域連携モデルへの発展 島根大学病院を加えた県境を越えた連携

今後、岡山での実践・データを基盤として、島根大学病院が連携に加わることで、県境を越えた広域医療連携モデルへと発展することが期待されています。

医薬品の安定供給という社会的課題に対し、大学病院が主導する形で構築されたこの連携モデルは、今後の医療提供体制のあり方に新たな道を示すものとなっています。