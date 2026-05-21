＜教員辞めたら…慰謝料だ！＞「私も先生になる」代々続く教員一家。現実は厳しく…？【第1話まんが】
私はナミ（24）。新卒で小学校の先生になりました。父も母も、祖母も応援してくれた私の夢です。大学生のときから1人で暮らしていて、卒業後、そのまま教員として就職をしたのですが……現実は甘くありませんでした。いろいろあって、今は進学塾の講師をしています。先生になることは私の夢ではありました。しかし、もう一度やりたいとはとても思えません。今の仕事も気に入っているし、これでいいんだと思っていたのですが……。
父と母は小学校教員で、祖母も、今は亡き祖父も同じ。わが家は代々、小学校の教員だったのです。「私もママとパパみたいに先生になる！」そして夢をかなえて、小学校の教員となったのです。でも……半年で辞めることになりました。
私が仕事を辞めたときは、両親や祖母にはだいぶ心配をかけてしまいました。それからは自分のことで精いっぱいで、なかなか実家に行くこともできませんでした。だから、結婚が決まって、私の状況も落ち着いたと知ったら、きっと喜んでくれる……！ そう思っていたのです。けれど……両親の反応は私が想像していたものとは違ったのです。
ソウマ（24）は大学の同級生で、ずっと私を支えてくれていました。
私が仕事を辞めたときも話を聞いてくれて、気分転換に外へ連れ出してくれました。
ソウマのおかげで生きる気力が湧いてきたし、自分にも違う道があると気づけたのです。
そんなソウマからのプロポーズはとても嬉しくて、父や母、そして実家で同居している祖母も喜んでくれると思っていました。
けれども家族の様子がおかしいのです。
まるで、先生にならない私は価値がないとでもいうように……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
父と母は小学校教員で、祖母も、今は亡き祖父も同じ。わが家は代々、小学校の教員だったのです。「私もママとパパみたいに先生になる！」そして夢をかなえて、小学校の教員となったのです。でも……半年で辞めることになりました。
私が仕事を辞めたときは、両親や祖母にはだいぶ心配をかけてしまいました。それからは自分のことで精いっぱいで、なかなか実家に行くこともできませんでした。だから、結婚が決まって、私の状況も落ち着いたと知ったら、きっと喜んでくれる……！ そう思っていたのです。けれど……両親の反応は私が想像していたものとは違ったのです。
ソウマ（24）は大学の同級生で、ずっと私を支えてくれていました。
私が仕事を辞めたときも話を聞いてくれて、気分転換に外へ連れ出してくれました。
ソウマのおかげで生きる気力が湧いてきたし、自分にも違う道があると気づけたのです。
そんなソウマからのプロポーズはとても嬉しくて、父や母、そして実家で同居している祖母も喜んでくれると思っていました。
けれども家族の様子がおかしいのです。
まるで、先生にならない私は価値がないとでもいうように……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙