＜速報＞日本プロが悪天候で一時中断 選手たちは現場待機→16分後再開
＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 初日◇21日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの第1ラウンドは強い雨の影響で、午後3時から競技が一時中断。転向の回復に伴い、16分後の午後3時16分に競技が再開された。
【LIVEフォト】そりゃ飛ぶわ 筋肉ムキムキの藤本佳則
7アンダー・首位タイに木下稜介と岡田晃平。1打差3位に西村匡史、2打差4位タイには2週連続優勝を狙う藤本佳則、岩田寛、田中裕基、ソン・ヨンハン（韓国）が続いている。連覇がかかる清水大成は4アンダー・8位タイ。大会通算3勝の58歳・谷口徹は2オーバー・105位タイで初日を終えている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。※第一報に再開情報を加筆しました
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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清水大成がTFCC損傷を告白 メジャー連覇へ前向き「不安なく試合に臨めそう」
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