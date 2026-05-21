ジョン・ラームが2年半ぶりにPGAツアー出場へ 欧州共催のスコットランド大会
LIVゴルフを主戦場とするジョン・ラーム（スペイン）が、PGAツアーとDPワールド（欧州）ツアーの共催大会「ジェネシス・スコットランドオープン」（7月9?12日）に出場することが分かった。
〈連続写真〉コンパクトにぶっ飛ばす！ ラームの爆速スイング
同大会は「全英オープン」の前週に行われる。ラームは現在もLIVゴルフ所属のため、PGAツアーメンバーとしての出場ではなく、DPワールドツアー枠での参戦となる。ラームにとって、PGAツアー出場は約2年半ぶりとなる。ラームは5月5日にDPワールドツアーと和解し、未払いとなっていた罰金を支払ってメンバー資格を復帰させたばかり。報道によると、メンバー資格維持のため、メジャーを除く年間出場義務試合数を満たす必要があり、今年は5試合への出場が条件となっているという。一方で、同大会で優勝した場合でも、通常のDPワールドツアーメンバーのようにPGAツアー2年間の出場資格やフェデックスカップポイント500点は付与されない。米メディアは「ラームが優勝してもPGAツアーメンバー資格は得られない」と伝えている。ラームは2024年2月のLIVゴルフ・マヤコバ大会出場以降、PGAツアーの出場停止処分を受けている。2023年12月にLIVゴルフ移籍を決断し、契約金は3億ドル（約474億円）とも報じられている。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子ツアー 2026年スケジュール
PIFがLIVゴルフへの資金打ち切りを正式発表 会長は辞任、新体制で継続へ「将来的な成功のため尽力」
結局、LIVゴルフとは何だったのか？【舩越園子コラム】
2026年は未払い？ LIVゴルフ消滅危機のウワサにジョン・ラーム「考えても仕方ない。時間の無駄」
ラーム、デシャンボーがPGA復帰画策？ LIV消滅なら選手はいずこへ
〈連続写真〉コンパクトにぶっ飛ばす！ ラームの爆速スイング
同大会は「全英オープン」の前週に行われる。ラームは現在もLIVゴルフ所属のため、PGAツアーメンバーとしての出場ではなく、DPワールドツアー枠での参戦となる。ラームにとって、PGAツアー出場は約2年半ぶりとなる。ラームは5月5日にDPワールドツアーと和解し、未払いとなっていた罰金を支払ってメンバー資格を復帰させたばかり。報道によると、メンバー資格維持のため、メジャーを除く年間出場義務試合数を満たす必要があり、今年は5試合への出場が条件となっているという。一方で、同大会で優勝した場合でも、通常のDPワールドツアーメンバーのようにPGAツアー2年間の出場資格やフェデックスカップポイント500点は付与されない。米メディアは「ラームが優勝してもPGAツアーメンバー資格は得られない」と伝えている。ラームは2024年2月のLIVゴルフ・マヤコバ大会出場以降、PGAツアーの出場停止処分を受けている。2023年12月にLIVゴルフ移籍を決断し、契約金は3億ドル（約474億円）とも報じられている。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子ツアー 2026年スケジュール
PIFがLIVゴルフへの資金打ち切りを正式発表 会長は辞任、新体制で継続へ「将来的な成功のため尽力」
結局、LIVゴルフとは何だったのか？【舩越園子コラム】
2026年は未払い？ LIVゴルフ消滅危機のウワサにジョン・ラーム「考えても仕方ない。時間の無駄」
ラーム、デシャンボーがPGA復帰画策？ LIV消滅なら選手はいずこへ